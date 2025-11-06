Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Ekonomi > Motorine bir büyük zam daha! Litresi 60 lirayı aşacak

Motorine bir büyük zam daha! Litresi 60 lirayı aşacak

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Ekonomi Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Petrol fiyatlarındaki hareketlilik sonrası akaryakıta peş peşe zamlar gelmeye devam ediyor. Geçtiğimiz hafta 3 lira 4 kuruş zamlanan motorinin litre fiyatına 2 lira 7 kuruşluk bir zam daha geliyor. Motorinin litre fiyatı bazı şehirlerde 60 lirayı aşacak. 

Brent petrolün varil fiyatının 64 dolar seviyesine yükselmesi ve dolar kurunun 42 liranın üzerine çıkması akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıta bir zam daha geliyor. 

MOTORİNE BİR BÜYÜK ZAM DAHA 

Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 2 lira 7 kuruşluk bir artış daha olacak. Zammın ardından motorinin fiyatı bazı şehirlerde 60 liranın üzerine çıkacak. 

Motorine bir büyük zam daha! Litresi 60 lirayı aşacak - 1. Resim

6 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI 

ŞehirBenzinMotorinOtogaz
İstanbul Avrupa53,6455,4727,71
İstanbul Anadolu53,4755,3327,08
Ankara54,5056,5027,60
İzmir54,8456,8227,53

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKIT HANGİ İLDE? 

6 Kasım itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litre fiyatı 55,96 TL, motorinin fiyatı ise 58,01 TL. Zammın ardından Hakkari'de motorinin litre fiyatı 60 lirayı aşacak. 

Motorine bir büyük zam daha! Litresi 60 lirayı aşacak - 2. Resim

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

İş insanı 2 haftadır kayıp! Denizde arama çalışmaları sürüyorYalova'da gemi sahibi iş insanı mezarlıkta asılı halde ölü bulundu
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
En çok BTC’ye sahip şirketler! Bitcoin’de korkutan gelişme - EkonomiBitcoin’de korkutan gelişmeİnek sütünün yağ değerleri değişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yürürlüğe girdi - Ekonomiİnek sütünün yağ değerleri değişti! Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yeni düzenlemesi yürürlüğe girdiDevir tamamlandı! Türk lojistik devi artık Fransızların - EkonomiTürk lojistik devi artık FransızlarınFiyatlar kritik seviyeye yöneldi! Altında ‘en uzun kapanma’ fiyatlaması - EkonomiAltında ‘en uzun kapanma’ fiyatlaması!Süper Alışveriş Günleri ile yüzde 50 indirim fırsatı - EkonomiSüper Alışveriş Günleri ile yüzde 50 indirim fırsatıİstanbul’da maliyetler arttı Anadolu’ya fabrika kuruyor  - Ekonomiİstanbul’da maliyetler arttı Anadolu’ya fabrika kuruyor 
Sonraki Haber Yükleniyor...