Motorine bir büyük zam daha! Litresi 60 lirayı aşacak

Brent petrolün varil fiyatının 64 dolar seviyesine yükselmesi ve dolar kurunun 42 liranın üzerine çıkması akaryakıta zam üstüne zam olarak yansımaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta motorinin litre fiyatına 3 lira 4 kuruş, benzine ise 1 lira 14 kuruş zam gelmişti. Sektör kaynaklarından alınan bilgiye göre, akaryakıta bir zam daha geliyor.

MOTORİNE BİR BÜYÜK ZAM DAHA

Bu gece yarısı itibarıyla motorinin litre fiyatında 2 lira 7 kuruşluk bir artış daha olacak. Zammın ardından motorinin fiyatı bazı şehirlerde 60 liranın üzerine çıkacak.

6 KASIM GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Şehir Benzin Motorin Otogaz İstanbul Avrupa 53,64 55,47 27,71 İstanbul Anadolu 53,47 55,33 27,08 Ankara 54,50 56,50 27,60 İzmir 54,84 56,82 27,53

TÜRKİYE'DE EN PAHALI AKARYAKIT HANGİ İLDE?

6 Kasım itibarıyla Türkiye'de en pahalı akaryakıt Hakkari'de satılıyor. Kentte benzinin litre fiyatı 55,96 TL, motorinin fiyatı ise 58,01 TL. Zammın ardından Hakkari'de motorinin litre fiyatı 60 lirayı aşacak.

AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları hesaplanırken; Gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı bulunuyor.

Gümrüksüz rafineri fiyatı hesaplanırken ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek, belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.