Dünyanın gözü Türk madeninde 

Yapay zekâ, çip, robotlar, elektrik otomobiller, veri merkezleri derken yeni dünya düzeninin merkezinde kritik madenler yer alıyor. Bu da ticaret savaşlarını beraberinde getiriyor. Son olarak ABD’nin başlattığı tarife savaşında nadir toprak elementleri ile yeni cephe açıldı. İki ülke arasında madenler üzerinden yapılan karşılıklı restleşmelerde şimdilik ateşkes ilan edilse de kritik madenlerin dünya ekonomisinde baş rol oynaması bekleniyor. Türkiye de kritik madenleriyle uluslararası şirketlerin dikkatlerini üzerine çekiyor.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Madencilik Meclisi Başkanı İbrahim Halil Kırşan, dünyada ticareti yapılan yaklaşık 90 madenin 70’inin Türkiye’de de bulunduğunu ve bunun 60’ının ticaretinin yapıldığını belirterek, Türkiye’nin son derece verimli ve zengin bir maden çeşidine veya maden yataklarına sahip olduğunu söyledi.

PETROL ÇAĞI BİTTİ MİNERAL ÇAĞI BAŞLADI

Dünyada petrol çağının bittiğini, mineral çağının başladığını vurgulayan Kırşan, küresel ısınma ve iklim değişikliğinden kaynaklı olarak yeşil enerjiye geçişte artık kritik ve stratejik madenlerin önem kazandığına işaret etti. Ticaret savaşının da arka planında ham maddeye ve kritik minerale erişim konularının olduğunu belirten Kırşan, bu açıdan Türkiye’nin de sahip olduğu madenleri çok daha iyi değerlendirmesi gerektiğini ifade etti.

Türkiye’de şu anda sahip olunan potansiyelin değerlendirilmesi konusunda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının bir çalışması olduğunu ifade eden Kırşan, bakanlığın ülkedeki kritik ve stratejik mineral listesi hazırlandığını ve kanuni düzenlemelerle ilgili de destekte bulunduğunu söyledi. Kırşan, “Yerli araba Togg’u üretiyoruz, onun ham maddesi, batarya ihtiyacı, keza güneş panelleri, rüzgar gülleri, savunma sanayimiz için kritik ve stratejik minerallere ihtiyacımız çok olacak” diye konuştu.

Türkiye Madenciler Derneği Çevre Koordinatörü Dr. Caner Zanbak da Türkiye Madenciler Derneği olarak 12 maddelik dikkat edilmesi gereken konuları içeren sorumlu madencilik protokolü hazırlandığını ve bunu üyelere yaymaya çalıştıklarını söyledi. Standartlara uymayanların bu işi yapamayacağını dile getiren Zanbak, “Madencilik yapacağız, yapmak zorundayız ama bunu yaparken çevreyi de koruyacağız. Türkiye’de bazı madenler var, dünyanın en iyileri. Biz madenlerimizi gün yüzüne çıkartmak mecburiyetindeyiz, çıkartmazsak satın almak zorundayız. Yoksa kalkınamayız” ifadelerini kullandı.

SİVAS'TAN ALTIN MÜJDESİ

Türkiye’nin önde gelen entegre çelik üreticisi Erdemir, madencilik alanında önemli bir keşfe imza attı. Şirketin bağlı ortaklığı Ermaden tarafından Sivas’ın Kangal ilçesi Alacahan Köyü mevkiinde yürütülen arama faaliyetleri sonucunda 424 bin ons altın tespit edildi. Altının piyasa değerinin 1.7milyar dolar olduğu belirtildi.

OYAK Genel Müdürü ve Erdemir Yönetim Kurulu Başkanı Murat Yalçıntaş mevcut 5.804 hektarlık alanın 45 hektarlık kısmında arama gerçekleştirdiklerini belirterek, “JORC ve UMREK standartlarına uygun 424.000 ons mümkün kaynak tespit ederek hedefimize doğru ilk adımımızı atmış olduk. Önümüzdeki yıl 2. çeyrek sonuna kadar söz konusu bölgede dolgu sondajlarımızı hızlıca bitirip, mümkün kaynağımızı ölçümlenmiş rezerv hâline getirmeyi hedefliyoruz. Eş zamanlı olarak sahamızın toplam potansiyelini artırmak için 45 hektar dışında kalan alanda da arama ve kaynak tespiti sondajlarımıza devam edeceğiz” dedi.

Ermaden, mevcut modelleme alanında dolgu sondajlarına devam ederken, sahanın henüz sondaj yapılmamış potansiyel bölgelerinde de yeni arama çalışmaları planladı. Dolgu sondajları ve devam eden kaynak artırımı çalışmaları sonrasında, yeni veriler doğrultusunda kaynak sınıflandırmasının güncellenmesi ve rezerv hesaplamalarına yönelik fizibilite çalışmalarına geçilmesi planlanıyor.

NADİR ELEMENTLERDE DÜNYANIN EN BÜYÜK REZERVLERİ ESKİŞEHİR'DE

Enerji Bakanlığı verilerine göre Eskişehir’in Beylikova ve Sivrisihar ilçeleri arasında yer alan sahada 694 milyon ton nadir toprak elementi (NTE) bulunuyor. Eskişehir, Çin’deki 800 milyon tonluk “Bayan Obo” sahasından sonra dünyanın en büyük ikinci rezervi konumunda bulunuyor. Stratejik önem atfedilen bu cevherler enerji, savunma ve teknoloji gibi sektörlerde kullanılıyor. Bu rezervlerin değerlendirilmesi fabrika kurma çalışmaları başladı. 2026’da temelinin atılması beklenen fabrikanın iki yıl içinde üretime geçmesi bekleniyor.