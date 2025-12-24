Türkiye Kupası'ndaki derbide Beşiktaş'a uzatmalarda mağlup olan Fenerbahçe'de milli yıldız Kerem Aktürkoğlu'nun maç sonu görüntüsü sosyal medyada çok konuşuldu.

Ziraat Türkiye Kupası C Grubu ilk haftasında Beşiktaş'ı ağırlayan Fenerbahçe, son anlarda gelen golle sahadan 2-1'lik skorla mağlup ayrılırken sarı lacivertlilerde büyük üzüntü yaşandı.

Müsabakaya ilk 11'de başlayan milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, Beşiktaş karşısında etkili bir oyun sergileyemezken maç sonu görüntüsü objektiflere yansıdı.

BÜYÜK ÜZÜNTÜ YAŞADI

Karşılaşmanın 90. dakikasında yerini genç futbolcu Alaettin Ekici'ye bırakan Aktürkoğlu, maçın son düdüğü ile birlikte büyük üzüntü yaşadı.

27 yaşındaki oyuncunun yedek kulübesinde tek başına oturduğu görüntüsü geceye damga vurdu.

Kerem Aktürkoğlu'nun üzgün anları

BEŞİKTAŞ'TAN AKTÜRKOĞLU GÖNDERMESİ

Öte yandan Beşiktaş'tan maç sonunda yapılan paylaşımda, sezon başında siyah beyazlılarla anılan Kerem Aktürkoğlu'nun Fenerbahçe'ye transferine gönderme yapıldı.

Siyah beyazlılar tarafından yapılan paylaşımda Pascal Nouma'nın, Kerem Aktürkoğlu'na, "Kanarya Severler Derneği'ni" işaret ettiği görüldü.

Beşiktaş'ın paylaşımı

