Üniversite hastanelerine bakanlık desteği
Üniversitelerin araştırma hastanelerine destek için Sağlık Bakanlığının döner sermayesinden yüzde 5 oranında pay ayrılacak.
Esma Altın / ANKARA - Döner sermayesi yetersiz gelen üniversite araştırma hastanelerine Sağlık Bakanlığından destek sağlanacak.
Yükseköğrenim Kurumu Kanunu’nda yapılacak değişikle, Sağlık Bakanlığının döner sermayesinden üniversitelerin araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin desteklenmesi amacıyla yüzde 5 oranında destek ayrılacak.
Ödenek, yükseköğretim kurumu hesabına aktarılacak. Düzenlemeyle, birlikte kullanım yoluyla işletilen sağlık tesislerinde döner sermaye payından bilimsel araştırmalara
proje payı aktarılacak. Ödenek; Sağlık Bakanlığı ile protokol imzalayan üniversite hastanelerini kapsayacak.
