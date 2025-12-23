23 Aralık Salı günü Ankara su kesintisi yaşanıyor. ASKİ üzerinden su kesintisi bitiş saatlerini sorgulanıyor. Vatandaşlar Altındağ, Mamak, Kazan, Sincan su kesintisini kontrol ediyor. 23 Aralık Ankara'da sular ne zaman gelecek, Ankara su kesintisi ne zaman bitecek belli oldu. İşte, son durum...

ASKİ Ankara su kesintisi bitiş saati sorgulanıyor. Özellikle 23 Aralık Salı günü Ankara'da kesinti yaşayan vatandaşlar, ilçe ilçe kesintilerin sona ereceği saati merak ediyor. Kuraklık nedeniyle uygulanan planlı kesintilerin yanı sıra plansız su kesintileri de yaşanıyor.

ANKARA SU KESİNTİSİ NE ZAMAN BİTECEK?

Ankara'da 23 Aralık Salı günü yaşanan kesintiler açıklandı. Buna göre Altındağ, Mamak, Kazan ve Sincan'da devam eden kuraklık ve artan nüfus nedeniyle bazı bögelerde zaman zaman basınç düşüklüğü ve su kesintileri yaşanabiliyor. Bu kapsamsa bu ilçelere belirtilen saatler arasında sular verilmiyor.

Kazan - Planlı Kesinti - Arıza Tarihi: 22.12.2025 15:35, Tamir Tarihi: 23.12.2025 08:30 (Saray mahallesi keresteciler sanayi sitesi bağlı cadde ve sokaklar)

Ankara'da su kesintisi ne zaman bitecek?

Altındağ - Plansız Kesinti - Arıza Tarihi: 22.12.2025 22:50, Tamir Tarihi: 23.12.2025 14:00 (Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Kale, Atıfbey, Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Battalgazi, Önder, Solfasol, Gültepe, Tatlar, Kavaklı, Aydıncık Mahalleleri)

Mamak - Plansız Kesinti - Arıza Tarihi: 22.12.2025 23:00, Tamir Tarihi: 23.12.2025 14:00 (Su Kesintisinden Etkilenen Yerler: Ekin,Bostancık, Karaağaç, Altı ağaç,Harman,Hürel, Hüseyin Gazi, Bahçeleriçi Mahalleleri)

Sincan - Planlı Kesinti - Arıza Tarihi: 23.12.2025 00:15, Tamir Tarihi: 23.12.2025 23:55 (Alcı Mahallesi, Beyobası Mahallesi, Çokören Mahallesi, Maliköy Mahallesi ve üst kotlar.)

ANKARA'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK 23 ARALIK?

Yetkililer tarafından paylaşılan bilgilere göre, su kesintilerinin tamamının 23 Aralık Salı günü içerisinde sona ermesi planlanıyor. Arızaların giderilmesinin ardından suların mahallelere kademeli olarak verilmesi bekleniyor. Vatandaşların güncel kesinti bilgilerini ve muhtemel değişiklikleri ASKİ tarafından yapılan duyurular üzerinden takip etmeleri öneriliyor.

Kazan'da 08.30'da, Altındağ'da, 14.00'te, Mamak'ta, 23.00'TE, Sincan'da 23.55'te suların gelmesi bekleniyor.

Ankara'da sular ne zaman gelecek 23 Aralık?

ALTINDAĞ SU KESİNTİSİ

Altındağ ilçesinde plansız su kesintisi yaşanıyor.

Arıza tarihi: 22 Aralık 2025 saat 22.50

Tamir tarihi: 23 Aralık 2025 saat 14.00

Su kesintisi yaşanan ilçeler: Kale, Atıfbey, Karapürçek, Beşikkaya, Feridun Çelik, Başpınar, Doğantepe, Battalgazi, Önder, Solfasol, Gültepe, Tatlar, Kavaklı, Aydıncık Mahalleleri

