23 Aralık İSKİ planlı su kesintisi vatandaşların gündeminde yer alıyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, bazı ilçelerde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor. Peki, İstanbul'da sular ne zaman gelecek? İşte 23 Aralık 2025 Salı günü planlı su kesintisi...

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamalara göre, bazı ilçelerde planlı bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintisi yaşanıyor.

İSKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ilçe ilçe kesinti sorgulama yapılabiliyor. Vatandaşlar, yaşadıkları bölgede su kesintisinin olup olmadığını ve çalışmaların detaylarını öğrenmek istiyor. İşte 23 Aralık 2025 İSKİ planlı su kesintileri...

İSKİ planlı su kesintisi sorgulama ekranı! İstanbulda sular ne zaman gelecek?

23 ARALIK İSTANBUL'DA SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İstanbul'da planlı bakım ve onarım çalışmaları kapsamında 23 Aralık 2025 Salı günü bazı bölgelerde su kesintileri yaşanacak.

İSKİ planlı su kesintisi sorgulama ekranı! İstanbulda sular ne zaman gelecek?

23 Aralık Salı saat 09.00 ila 24 Aralık Çarşamba saat 04.00 arasında Esenyurt, Beylikdüzü ile Büyükçekmece'deki bazı mahallelerde su kesintisi yaşanacak.

Üç ilçede su kesintisi yapılacak mahalleler şu şekildedir:

"Esenyurt'ta, Akçaburgaz, Atatürk, Gökevler, İstiklal, Mehterçeşme, Mevlana, Güzelyurt, Pınar, Çınar, Fatih, Üçevler, Akevler, Mehmet Akif Ersoy, Yeşilkent, Talat Paşa, Osmangazi, Selahaddin Eyyubi, Battalgazi, Şehitler, Necip Fazıl Kısakürek ve Hürriyet mahalleleri. Beylikdüzü'nde, Cumhuriyet, Kavaklı, Yakuplu, Büyükşehir, Barış ve Adnan Kahveci mahalleleri. Büyükçekmece'de, Pınartepe, Karaağaç, Alkent 2000 ve Çakmaklı mahalleleri."

Haberle İlgili Daha Fazlası