Uyuşturucu operasyonları kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderilen Ela Rümeysa Cebeci ek ifade verdi. Uyuşturucu kullandığını kabul eden Cebeci, "Uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım, kimseye satmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip, bildiklerimi, yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım." dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan Ela Rümeysa Cebeci'nin ek ifadesi ortaya çıktı.

Ela Rümeysa Cebeci 20 Aralık tarihinden alınan ek ifadesinde, "Kendi rızam ile kimsenin baskısı altında kalmadan, hür bir şekilde devletime güvenerek ifade vermek istiyorum, daha önce uyuşturucu kullanmadığımı ifade etmiştim. Bugün kendim talepte bulunarak ifade vermek için, gerçekleri ortaya çıkarmak için ifade veriyorum. Öncelikle belirtmek isterim ki ben hiçbir zaman kimseye uyuşturucu satmadım. Telefonumun şifresini de kendime güvendiğim için rızam ile teslim ettim, hatta 2. telefonumun da şifresini kendi rızam ile verdim. Telefonumun Whatsapp yazışmaları ortaya çıkmış, ben kendimden emin olduğum için, gerçekleri ortaya çıkarmak için, devletime güvenerek şifremi verdim. Kimseye uyuşturucu vermedim. Ancak kanımda ve WhatsApp yazışmalarında uyuşturucu ile ilgili deliller ortaya çıkmış, ben uyuşturucuyu geçmiş zamanda kullandım. Ama asla kokain ve kimyasal kullanmadım. THC esrarın da suç olduğunu bilmiyordum, yurtdışında uyuşturucunun serbest olduğunu bildiğim için böyle bir hataya düştüm" ifadelerini kullandı.

Cebeci ifadesinin devamında, "2021 yılında Sadettin Saran ile erkek arkadaşım olarak ilişki yaşadım, ilişkimiz duygusaldı. Sonrasında arkadaş kaldık. Özellikle belirtmek isterim ki ben uyuşturucu satıcısı değilim, uyuşturucu kullanıcısıyım. Kesinlikle kokain kullanmadım. Tekrardan kan testimin ve saçımdan örnek alınmasını istiyorum. Daha sonradan tekrardan avukatım ile gelip bildiklerimi yaşadığım itibar zedelenmesini anlatacağım" dedi.

Soruşturma kapsamında tutuklanan sunucu Ela Rümeysa Cebeci, ek ifadesinin ardından cezaevine geri gönderilmişti.

İTİRAFÇI MI OLDU?

Dün akşam TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci yazar Şamil Tayyar, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu ifade etmişti.

Tayyar sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna az önce yansıyan ek ifadesi, şüphe bırakmayacak şekilde itirafçılığını ortaya koydu. Kendi rızasıyla ve devlete güvenerek ifade vereceğini açıkça söylüyor. Telefonun şifrelerini veriyor, Watsap yazışmalarını gösteriyor, hayli kabarık isim listesini sunuyor. Özetle arşivini açıyor." dedi.

