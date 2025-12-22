'Ela Rümeysa Cebeci itirafçı oldu' iddiası
Gazeteci yazar Şamil Tayyar, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu belirtti.
- Spiker Ela Rümeysa Cebeci tutuklu bulunuyor.
- Soruşturma uyuşturucu bağlantılı.
- Cebeci itirafçı oldu.
- Bilgiyi gazeteci Şamil Tayyar duyurdu.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci, itirafçı oldu.
TGRT Haber ekranlarında yayınlanan Medya Kritik programında konuşan gazeteci yazar Şamil Tayyar, uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanan spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin itirafçı olduğunu ifade etti.
Mehmet Akif Ersoy ile Ela Rumeysa Cebeci'nin 'yasaklı madde' test sonuçları pozitif çıktı
Tayyar, operasyonların genişleyeceğinin altını çizerek "Bir şantaj aracı olarak kullanıldıysa ve buna ilişkin iddialar gelirse sadece uyuşturucuyla sınırlı kalmayacak gibi duruyor" şeklinde konuştu.
Sadettin Saran ile Ela Rümeysa Cebeci arasında geçtiği iddia edilen konuşma: Esrar var mı?
SIRADA KİM VAR?
Operasyonlara ilişkin konuşan TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, verilen ifadelere dikkat çekerek "Tutuklanan kişiler sanat camiasında tanınan isimler. Verilen ifadelerde bazı kadınların isimleri veriliyor, sarsıcı" sözlerini kullandı.