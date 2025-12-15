Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rumeysa Cebeci'nin 'yasaklı madde' testleri pozitif çıktı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'uyuşturucu' soruşturmasında, tutuklanan Habertürk eski Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy ile spiker Ela Rumeysa Cebeci 'yasaklı madde' testleri pozitif çıktı.

ERSOY TUTUKLANMIŞTI

“Kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak”, “Uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak, kullanılmasına yer ve imkan sağlamak” ile suçlanan şüphelilerden eski Habertürk Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Akif Ersoy, Ufuk Tetik, Ebru Gülan ve Mustafa Manaz, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

