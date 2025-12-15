Türkiye Gazetesi
Fenerbahçe-Konyaspor ilk 11'ler açıklandı mı? Karşılaşma için nefesler tutuldu
Trendyol Süper Lig'in 16.haftasında şampiyonluk yolunda ilerleyen Fenerbahçe, sahasında TÜMOSAN Konyaspor'u ağırlayacak. Peki, Fenerbahçe-Konyaspor ilk 11'ler açıklandı mı? İşte tüm detaylar...
FENERBAHÇE - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?
Chobani Stadı'nda oynanacak Fenerbahçe -Konyaspor maçı saat 20.00'de başlayacak müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetecek.
Fenerbahçe-Konyaspor maçı beIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
FENERBAHÇE-KONYASPOR İLK 11'LER AÇIKLANDI MI?
Fenerbahçe - Konyspor maçının başlamasına kısa bir süre kala ilk 11'ler açıklandı. Kadro şu şekildedir;
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson Alvarez, Fred, Asensio, Kerem, Talisca, Duran
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut
