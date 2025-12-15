HABER MERKEZİ
MSB açıkladı: Türkiye hava sahasına yaklaşan İHA düşürüldü
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına yaklaşan insansız hava aracının, F-16’ların alarm reaksiyon görevi kapsamında meskûn mahal dışındaki emniyetli bir bölgede düşürüldüğünü açıkladı.
Özetle
Kaydet
Gündem az önce
Milli Savunma Bakanlığı, Karadeniz üzerinden Türkiye hava sahasına yaklaşan ve kontrolden çıktığı belirlenen bir insansız hava aracının F-16'lar tarafından emniyetli bir bölgede düşürüldüğünü açıkladı.
- Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izi tespit edildi.
- Tespit edilen hava izinin kontrolden çıkmış bir insansız hava aracı olduğu belirlendi.
- Hava sahası güvenliği için NATO ve Milli Kontrol F-16'ları alarm reaksiyon göreviyle havalandı.
- İnsansız hava aracı, meskûn mahal dışında, emniyetli bir bölgede vurularak düşürüldü.
- Eylem, herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek amacıyla gerçekleştirildi.
Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Karadeniz'de kontrolden çıktığı tespit edilen insansız hava aracının (İHA) vurularak düşürüldüğünü bildirdi.
MSB'den yapılan açıklamada, Karadeniz üzerinden Türk hava sahasına yaklaşan bir hava izinin tespit edildiği ve
rutin prosedürler kapsamında takibe alındığı belirtildi.
Hava sahasının güvenliğinin sağlanması amacıyla, NATO ve milli kontroldeki F-16'lara alarm reaksiyon görevi verildiğine işaret edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Söz konusu hava izinin kontrolden çıktığı anlaşılan bir insansız hava aracı olduğu belirlenmiş herhangi bir olumsuzluğa mahal vermemek adına, meskun mahal dışında emniyetli bir bölgede vurularak düşürülmüştür."
Bizi Takip Edin
YORUMLAR