Adana'da bir eve yapılan operasyonda 72 bin extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili A.S. ve V.Ç. gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerinin kendilerine ait olmadığını iddia eden iki şüpheli tutuklandı.

Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S. (26) ile V.Ç.’in (27) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından söz konusu şüphelilerin kaldığı eve baskın düzenlendi.

Yapılan baskında 72 bin extacy, 574 gram bonzai ham maddesi, 131 sentetik ecza, 0.8 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki sorgusunda uyuşturucu maddelerinin kendilerinin olmadığını iddia etti.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

