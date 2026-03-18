72 bin uyuşturucu hapla yakalandılar! "Bizim değil" dediler
Adana'da bir eve yapılan operasyonda 72 bin extacy hap ele geçirildi. Olayla ilgili A.S. ve V.Ç. gözaltına alındı. Uyuşturucu maddelerinin kendilerine ait olmadığını iddia eden iki şüpheli tutuklandı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen iki şüpheliyi evlerine düzenledikleri baskında gözaltına alarak tutukladı.
Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, A.S. (26) ile V.Ç.’in (27) uyuşturucu madde ticareti yaptığını tespit etti. Yapılan tespitlerin ardından söz konusu şüphelilerin kaldığı eve baskın düzenlendi.
72 BİN UYUŞTURUCU HAP ELE GEÇİRİLDİ
Yapılan baskında 72 bin extacy, 574 gram bonzai ham maddesi, 131 sentetik ecza, 0.8 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan iki şüpheli emniyetteki sorgusunda uyuşturucu maddelerinin kendilerinin olmadığını iddia etti.
TUTUKLANDILAR
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
