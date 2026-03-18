Seda Sayan’ın programında konuk ettiği Ömür Gedik ile yaşadığı kedi diyaloğu stüdyoda gerilime yol açtı. Seda Sayan’ın evde 36 kedi besleyen Ömür Gedik’e “Senin evin çiş kokuyordur, gelemem” demesi üzerine Gedik’in “Gelme o zaman” cevabıyla stüdyo buz kesti.

“GELME O ZAMAN” ÇIKIŞI

‘Seda ile Her Şey Masada’ programına katılan yazar ve şarkıcı Ömür Gedik, evinde 36 kedi beslediğini açıkladı. Bu sözler üzerine şaşkınlığını dile getiren Sayan’ın yorumları stüdyoda gerginliğe neden oldu.

Sayan, Gedik’e “Evin çiş kokuyordur, gelemem” ifadelerini kullanırken, Gedik ise bu sözlere karşılık “Gelme o zaman” cevabını verdi. Programda yaşanan bu diyalog kısa sürede sosyal medyaya yansıdı.

Seda Sayan’ın “Evin çiş kokuyordur” yorumuna Ömür Gedik’ten sert tepki gecikmedi

“TERBİYE EDECEĞİM DİYE KIZMAM”

Program sonrası Instagram’dan açıklama yapan Gedik, çok sayıda kedi bulunan evlerde zaman zaman benzer durumların yaşanabileceğini belirtti. Kedilerinin büyük kısmının sokaktan geldiğini, travmalı ve yaşlı hayvanlar olduğunu vurgulayan Gedik, bu nedenle onlara kızamadığını şu sözlerle ifade etti:

“Çoklu kedi olan evlerde kıskançlık, kalabalık vs. nedeniyle kum kabı dışına çiş yapanlar olabilir. Ben terbiye edeceğim diye kedilerime kızmam, kızamam. Gider temizlerim. Zaten hepsi sokaktan gelme, ameliyatlı, travmalı, yaşlı. Tarzım bu.”

Gedik paylaşımında ayrıca “Evimin düzeni bu şekilde. Gelmek isteyen herkesi beklerim” sözleriyle dedi.

