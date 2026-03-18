İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD ile birlikte ortak saldırılar düzenlediği İran halkına özgürlük fırsatı sunduklarını savunarak, halkın ayaklanmasını hedeflediklerinin mesajını verdi.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırılar düzenledikleri İran'da halka "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" mesajı verdi. İsrail Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Netanyahu, Tel Aviv'deki İsrail Savunma Bakanlığı kompleksi "Kirya"da Savunma Bakanı Yisrael Katz, Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir ve dış istihbarat servisi Mossad Direktörü David Barnea başta olmak üzere üst düzey güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi.

Netanyahu, burada yaptığı konuşmada, İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani'ye yönelik düzenlenen ve iki ismin ölümüyle sonuçlanan suikastları hatırlattı.

"KUTLAYIN, İZLİYORUZ, SİZİ KORUYACAĞIZ"

İsrail'in ABD ile ortak saldırılar düzenlediği İran'daki halka seslenerek İsrail uçaklarının kavşaklarda ve şehir meydanlarında İranlı yetkililere saldırılar düzenlemeyi sürdürdüğünü söyleyen Netanyahu, Nevruz Bayramı'nın yaklaşmasına işaret ederek "Kutlamaya devam edin. Biz yukarıdan izliyoruz." sözleriyle kitlesel gösteri çağrısı yaptı ve "sokağa çıkın, sizi koruyacağız" mesajı verdi.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. İranlı yetkililere göre, ABD-İsrail saldırılarında ölü sayısı 1348'i, yaralı sayısı 17 bini aştı.

