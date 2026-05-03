Yapılan bir araştırma, İsrail telekomünikasyon altyapısının son 3 yılda 10'dan fazla ülkede 'telefon takibi' için sistematik olarak kullanıldığını ortaya çıkardı.

Kanada merkezli siber güvenlik araştırma grubu Citizen Lab, İsrail telekomünikasyon altyapısının son üç yılda çok sayıda ülkede telefon takibi amacıyla sistematik şekilde kullanıldığına dair bulgular ortaya koydu.

İsrail’deki telekom altyapısının, eski nesil ağlardan modern 5G sistemlerine kadar geniş bir yelpazede, gelişmiş casus yazılım teknikleriyle “küresel bir takip ağına” dönüştürüldüğü iddia edildi. Söz konusu bulguların, İsrail basınından Haaretz tarafından da detaylandırıldığı aktarıldı.

BİNLERCE TELEFONDAN KONUM TESPİT GİRİŞİMİ

Raporda, Kasım 2022’den bu yana Tayland, Güney Afrika, Norveç, Bangladeş ve Malezya’nın da aralarında bulunduğu birçok ülkede 15 bin 700’den fazla telefon üzerinden konum tespiti girişimi yapıldığı öne sürüldü.

Siber güvenlik şirketleriyle ilgili bölümlerde ise İsrail-Amerikan merkezli Cognyte bünyesindeki Verint’in geliştirdiği “SkyLock” sisteminin bazı ülkelere satıldığı, ayrıca Rayzone adlı şirketin hücresel operatör altyapısını taklit ederek küresel ağ üzerinde takip faaliyetleri yürüttüğü iddiaları yer aldı.

Raporda, 1970’lerden bu yana kullanılan SS7 sinyalizasyon sistemi ile 4G ve 5G ağlarında kullanılan Diameter protokolünün kötüye kullanıldığı ve bu sistemler üzerinden izleme faaliyetlerinin gerçekleştirildiği ifade edildi.

SIM KART KONUM PAYLAŞMAYA ZORLANIYOR!

En dikkat çeken yöntemlerden birinin “SIMjacking” olduğu belirtilirken, bu yöntemle hedef telefona gizli mesaj gönderilerek SIM kartın konum paylaşmaya zorlandığı öne sürüldü.

Ayrıca bazı İsrailli telekom şirketlerinin altyapısının da bu operasyonlarda kullanıldığı iddia edildi. Şirketler ise kendilerinin doğrudan bu faaliyetlerin parçası olmadığını savunarak kimliklerinin kötüye kullanılmış olabileceğini belirtti.

Haberle İlgili Daha Fazlası