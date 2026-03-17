Son günlerde öldüğü yönündeki iddialara videolarla cevap veren İsrail Başbakanı Netanyahu, ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee ile yaptığı görüşmenin ardından yeni bir video paylaştı. Netanyahu'nun cebinden çıkardığı 'suikast listesi' ve iki ismin diyaloğu dikkat çekti.

ABD’nin İsrail Büyükelçisi Mike Huckabee, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun öldüğü yönündeki haberleri esprili bir şekilde tiye aldı. Netanyahu ile yaptığı görüşmede Huckabee, ABD Başkanı Donald Trump’ın kendisinden Netanyahu’nun durumunu kontrol etmesini istediğini söyledi.

Netanyahu, bu görüşmeye ait görüntüleri resmi X hesabından paylaştı. Görüntülerde, Huckabee’nin Trump-Netanyahu ikilisinin iyi anlaştığını vurguladığı ve Netanyahu’nun “iyi olduğunu görmekten memnun olduğunu” ifade ettiği görülüyor.

NETANYAHU'NUN "SUİKAST LİSTESİ"

Görüşmede, Netanyahu cebinden çıkardığı bir kağıdı göstererek bunun bir “suikast listesi” olduğunu ileri sürdü. Listeden İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani ve Besic Güçleri Komutanı Gulam Rıza Süleymani’yi silerek, Huckabee’ye kalan kişilerin sayısını gösterdi.



