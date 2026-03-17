Sporting'den tarihi geri dönüş: Bodo/Glimt'e 5 attı, rüyadan uyandırdı
Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçında Norveç ekibi Bodo/Glimt'e 3-0 mağlup olan Portekiz temsilcisi Sporting Lizbon, uzatmalara giden rövanş karşılaşmasında rakibini 5-0 mağlup etti ve adını bir üst tura yazdırdı.
- Bodo/Glimt, Manchester City, Atletico Madrid gibi takımları mağlup edip Inter'i eleyerek geldiği Şampiyonlar Ligi'nden elendi.
ÇILGIN GERİ DÖNÜŞ
Jose Alvalade Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikalık normal süresini 3-0, uzatmaları da 5-0'lık skorla önde tamamlayan Sporting, tarihi bir geri dönüşe imza attı.
Sporting Lizbon'un galibiyet gollerini 34. dakikada Gonçalo Inacio, 61. dakikada Pedro Gonçalves, 78. dakikada Luis Suarez, 90+2. dakikada Maximiliano ve 120+2. dakikada Rafael Nel kaydetti.
SPORTİNG SON 8'DE
İlk maçta 3-0 yenildiği Bodo/Glimt'i rövanşta 5-0'la mağlup eden Sporting, adını son 8 takım arasına yazdırdı. Manchester City, Atletico Madrid gibi devleri mağlup eden, Inter'i play-off turunda eleyerek Şampiyonlar Ligi'nde rüya gibi bir sezon yaşayan Bodo/Glimt, organizasyona veda etti.