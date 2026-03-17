Sezon başında kiralık olarak Suudi ekibi Al-Nassr'dan Fenerbahçe'ye transfer edilen ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle ara transferde Rus takımı Zenit'e gönderilen Jhon Duran'a kötü haber geldi.

Hem kulüp kariyeri hem de milli takımdaki geleceğiyle gündemde kalmaya devam eden Kolombiyalı golcü Jhon Duran'a, ülkesinde kapılar kapandı.

DİSİPLİNSİZ TAVRI SONU OLDU

Fenerbahçe'nin sezon başında kiralık kadrosuna kattığı ancak disiplinsiz hareketleri nedeniyle yollarını ayırdığı 22 yaşındaki forvet için Başkan Sadettin Saran, "Durán'ı tutsaydık, takıma ihanet etmiş olurduk." ifadelerini kullanmıştı.

KAPILAR KAPANDI

Kolombiya basını, saha dışındaki tavrı tepki çeken Jhon Duran'ın ülkesinin 2026 Dünya Kupası kadrosuna alınmayacağını yazdı.

Jhon Duran

"ÇOK KÖTÜ BİR ÇOCUK"

Gol Caracol'de yer alan habere göre; Kolombiya Futbol Federasyonu Başkan Yardımcısı Alvaro Gonzalez Alzate, Duran ile ilgili "Çok kötü bir çocuk" yorumunu yaptı.

Haberde, Duran hakkında genel kanının olumsuz olduğu belirtilerek "Bu, FCF içindeki genel kanaat. Ramon Jesurun ve Carlos Mario Zuluaga için de farklı değil. Şu an orada kimsenin planlarında yer almıyor." ifadelerine yer verildi.

