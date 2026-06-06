Yasa dışı bahis ve kara para aklama iddialarıyla yürütülen soruşturmanın merkezindeki Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ hakkında yeni bir karar alındı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, şirketin elektronik para kuruluşu olarak faaliyet iznini iptal etti.

Yasa dışı bahis gelirlerinin aklanmasına aracılık ettiği iddiasıyla hakkında soruşturma yürütülen Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'nin faaliyet izni iptal edildi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konuya ilişkin kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri AŞ'ye 20 Haziran 2013 tarih ve 6493 sayılı Ödeme ve Menkul Kıymet Mutabakat Sistemleri, Ödeme Hizmetleri ve Elektronik Para Kuruluşları Hakkında Kanun kapsamında 28 Temmuz 2022 tarih ve 11284/20883 sayılı TCMB'nin kararıyla verilen elektronik para kuruluşu olarak faaliyette bulunma izni, Kanun'un 16'ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi, 19'uncu maddesi ve 21'inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca iptal edilmesine karar verildi.

Karar, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen yasa dışı bahis ve kara para aklama soruşturmasının ardından geldi.

TCMB RAPORU DİKKAT ÇEKMİŞTİ

Soruşturma dosyasına giren TCMB raporunda şirketin faaliyet izni için gerekli asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği, müşteri tanıma (KYC), iç kontrol, risk yönetimi ve bildirim süreçlerinde mevzuata aykırı uygulamalar bulunduğu tespit edilmişti.

Raporda ayrıca şirketin POS cihazları üzerinden geçen işlem hacminin 2023 yılında 22 milyon TL seviyesindeyken 2024 yılında yaklaşık 2,1 milyar TL'ye yükseldiği belirtilmişti.

26 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Yürütülen teknik ve mali incelemelerde, şirket altyapısının örgütlü şekilde yasa dışı bahis faaliyetlerinde kullanıldığı ve suçtan elde edilen gelirlerin sistem üzerinden aklandığı yönünde kuvvetli şüpheler oluştuğu açıklanmıştı.

Bu kapsamda İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 26 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirilmişti.

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