İstanbul merkezli dev bir finansal suç operasyonuna imza atıldı. İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Parolapara Elektronik Para ve Ödeme Hizmetleri A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve kara para aklama faaliyetleri yürütüldüğü iddiasıyla 3 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi, 26 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Parolapara Elektronik Para A.Ş. üzerinden yasa dışı bahis ve kara para aklandığı şüphesiyle dev bir operasyon başlattı. Merkez Bankası raporu, şirketin POS hacminin bir yılda 22 milyon TL'den 2,1 milyar TL'ye fırladığını ve sistematik mevzuat ihlalleri yapıldığını ortaya koydu. Teknik takibin ardından İstanbul, Kocaeli ve Yalova'da düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 26 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) elektronik para ve ödeme hizmeti şirketi ParolaPara'nın faaliyet izinlerini 29 Ekim 2025'te geçici olarak durdurmuştu.

22 MİLYONDAN 2,1 MİLYARA!

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu’nun yürüttüğü soruşturma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) hazırladığı raporla derinleşti.

Raporda, şirketin finansal suçlara zemin hazırlayan şu kronik usulsüzlükleri tespit edildi:

Şirketin faaliyet izni için yasal olarak bulundurması gereken asgari öz kaynak yükümlülüğünü ihlal ettiği belirlendi.

Müşteri tanıma (KYC) süreçleri, banka bildirimleri, iç kontrol ve risk yönetimi mekanizmalarında mevzuata aykırı ve sistematik açıklar bulundu.

Şirketin POS cihazları üzerinden geçen işlem hacminin 2023 yılında 22 milyon TL seviyesindeyken, 2024 yılında olağan dışı bir artışla yaklaşık 2,1 milyar TL’ye ulaştığı ortaya çıktı.

ÖRGÜTLÜ SUÇ VE KARA PARA ŞÜPHESİ

Yapılan teknik ve mali analizler sonucunda; Parolapara A.Ş. aracılığıyla örgütlü bir şekilde 7258 Sayılı Yasa Dışı Bahis Kanunu'na muhalefet edildiği ve bu yolla elde edilen milyarlarca liralık suç gelirlerinin aklandığına dair kuvvetli şüpheler elde edildi.

3 İLDE ŞAFAK OPERASYONU: 26 GÖZALTI

Soruşturma kapsamında mercek altına alınan ve örgütlü suç faaliyetlerine iştirak ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik uzun süredir yürütülen teknik takip (iletişimin tespiti, dinlenmesi ve sinyal takibi) sonlandırıldı.

Bu sabah düğmeye basan emniyet güçleri, İstanbul, Kocaeli ve Yalova illerinde belirlenen adreslere eş zamanlı baskınlar gerçekleştirdi. Operasyonda haklarında adli tedbir kararı bulunan 26 şüphelinin tamamına yönelik gözaltı, arama, el koyma ve dijital materyal inceleme işlemleri başlatıldı.

Başsavcılık, milyarlarca liralık usulsüz para trafiğinin döndüğü iddia edilen soruşturmanın çok yönlü ve derinlemesine devam ettiğini bildirdi.

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