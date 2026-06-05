AK Parti, DEM Parti ve güvenlik bürokrasisi ile toplantılar yaptı. Silahların teslimi ve örgüt üyelerinin nakli gibi konular görüşüldü. Kandil’in boşaltılması meselesinde önemli mesafeler alındı.

Yücel Kayaoğlu ANKARA - Bayramdan önce İmralı ve Kandil ile görüşen güvenlik bürokrasisinin hazırladığı son raporlar doğrultusunda AK Parti yönetimi Terörsüz Türkiye sürecinin ivmelenmesi için düğmeye bastı.

Kandil boşalacak! Öcalan ve PKK’dan alınan yol haritası uygulamaya girecek

GÖRÜŞME TRAFİĞİ HIZLANDI

Edinilen bilgilere göre, hafta başından bu yana, AK Parti’de süreç konusundaki etkin isimler hem güvenlik bürokrasisi ile hem de DEM Partililerle önemli toplantılar gerçekleştirdi. PKK elebaşı Öcalan ile yapılan görüşmelerde ortaya çıkan takvim ve yol haritası üzerinde değerlendirmeler yapıldı.

Kandil boşalacak! Öcalan ve PKK’dan alınan yol haritası uygulamaya girecek

KANDİL DE BOŞALTILIYOR

Kandil dahil olmak üzere PKK’ın Kuzey Irak’taki kamplarının boşaltılması, silahların teslimi, örgüt üyelerinin Türkiye’ye gelişlerinin sağlanması gibi başlıklarda önemli mesafeler alındı. Tüm bu başlıkların yer alacağı yasal düzenlemeler, silah bırakma süreci ve örgüt üyelerinin toplumsal entegrasyonunu takip edecek bir mekanizma kurulması konusunda görüş birliği ortaya çıktı. Bu kapsamda öncelikle geçici ve süreli bir çerçeve yasa çıkarılması için Meclis tatile girmeden önce adım atılacak. Takip mekanizması da yasa çıktıktan sonra faaliyete geçecek.

AK PARTİ: KENDİ TAKVİMİMİZ VAR

AK Parti kaynakları, “Şu anda her şey bizim istediğimiz gibi ilerliyor. Bir yol haritamız ve takvimimiz var ve biz buna göre hareket ediyoruz. Örgütün ne dediğinin bir önemi yok. Kandil’dekiler konuşuyor ama İmralı ile yapılan görüşmelerde önemli mesafeler alındı. Yani dedikodularla hareket etmiyoruz. Artık bundan sonra geri dönüş yok. Bunu örgüt de biliyor Öcalan da biliyor. Bundan sonra artık uygulamaya bakacağız. Silah bırakmanın tamamlanması bizim için kritik eşik. Halen de öyle. İmralı ve Kandil’den gelen yol haritasına göre neler olduğunu göreceğiz. Yakında önemli gelişmeler olacak” değerlendirmesini yaptı.

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