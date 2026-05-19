AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle;

Genel Başkanımız, Cumhurbaşkanımız, MKYK toplantımızın başlangıcında bir açıklama, her zamanki gibi değerlendirme yaptılar. İç politikaya ve dış politikaya dair konuları MKYK üyelerle paylaştılar. Tabii zor bir zamanda, dünyanın zor bir zamanında çok yoğun bir diplomasi yürütüyor sayın Cumhurbaşkanımız. Tüm bunlarla ilgili olarak MKYK'mız gündemini takip ediyor.

Tabii temel olarak yine MKYK'mızda terörsüz Türkiye gündemi bütün boyutlarıyla ele alınıyor.

"SOYKIRIM BAŞKA METOTLARLA DEVAM EDİYOR"

İsrail'in Netanyahu şebekesinin insanlık haysiyeti ve asaleti adına yola çıkmış olan küresel Sumud filosuna yaptığı saldırıyı tabii ki lanetliyoruz. Kendi vatandaşlarımızın ve filonun diğer saygıdeğer üyelerinin durumlarını yakından takip ediyoruz. Gazze'de barbarlık aynen devam ediyor. Soykırım şebekesi soykırımı farklı yöntemlerle sürdürüyor. İlaç yardımı, gıda yardımı konusunda halen verilen sözler tutulmadığı için ikinci aşamaya geçmek zor oluyor. Ama ikinci aşamaya geçilmemesinin en büyük sebebi İsrail tarafının buradaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi ve hastanelerde, normal insani koşullarda olması gereken her şeyin tükenmesine yol açacak bir ambargo uygulamasıdır. Dolayısıyla soykırımı başka metotlarla devam ettirmektedir bu şebeke. Dünyanın buna karşı da sesini yükseltmesi her bakımdan son derece önemlidir.

Amerika Birleşik Devletleri ve İsrail'in İran'a yaptığı saldırıdan sonra ortaya çıkan tablo bugün bir ateşkes halindedir. Ateşkesin sürmesinin önemli olduğunu değerlendiriyoruz. Bundan sonrasında da bunun kalıcı bir barışa dönmesi gerektiği konusundaki desteğimizi, bunun diplomatik akılla çözülmesi gerektiği konusundaki desteğimizi yeniliyoruz.

Tabii önemli etkinliklerden bir tanesi saha fuarıydı. Orada Türkiye'nin savunma alanında geldiği nokta, Türkiye'nin dünyadaki katılımcılarla birlikte nasıl bir cazibe merkezi olduğu görüldü. Ama tabi burada teknolojik kapasitemizin savunma alanında gerçekleştirdiğimiz büyük devrimlerin görülmesi kadar bu konudaki ilkelerimizin görülmesi de bizim açımızdan önemliydi. Bununla ilgili çok güzel etkinlikler de yapıldı. Ve bu teknolojini, Gazze'de çocukları yapay zeka ile öldüren, teknolojik gelişme ile öldürenlere karşı insan hayatını koruyacak bir teknoloji, insan hayatını ve haysiyetini koruyacak bir teknolojik gelişme, yani milli teknoloji hamlesi dediğimizin özgürlüğü. oluşturan değerlerin savunulması bakımından da saha fuarındaki etkinlikler çok önemliydi.

Tabii geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz yine Avrupa Birliği'nin bir kurumu tarafından yayınlanan bir raporda bazı AB üyesi ülkelerin İsrail'in Gazze'ye dönük bu barbar saldırısı ve soykırımı devam ederken bile İsrail'e silah sattığını açıklaması aslında teknoloji ve teknolojiden elde edilen kar ve çıkarla insani değerlerin birbirinden kopması arasında büyük bir trajediyi insanlığın önüne koymaktadır. Siyasetin, yönetimin ve her türlü hükümet etme biçiminin karşı karşıya kaldığı bir sınavdır bu. Yani Gazze'de soykırım devam ederken bazı AB üyesi ülkeler İsrail'e silah satmaya, silah sistemleri satmaya devam etmişler. Ve İsrail'in üstelik yapay zeka kullanarak, gelişmiş teknolojiler kullanarak çocukları, kadınları öldürdüğü apaçık ortadayken bunlar yapılmış. O sebeple saha fuarında ortaya çıkan tablo Türkiye'nin savunma sanayi konusundaki yüksek gelişmişliğinin göstergesi olmanın yanı sıra bu konuda ortaya koyduğu değerlerin de ifadesi olması bakımından son derece önemlidir.

Avrupa Birliği ile ilişkiler açısından son dönemde yapılan gelişmelere dönük kapsamlı değerlendirmeler yaptık. Burada AB'den zaman zaman son derece yanlış açıklamalar geldiğinde tepkimizi gösteriyoruz. Daha makul açıklamalar geldiğinde bunların da güçlenmesi gerektiğini, güçlendirilmesi gerektiğini ifade ediyoruz. Avrupa Birliği Türkiye'yi sadece savunma konularında hatırlamamalıdır. Avrupa Birliği, Türkiye ile olan ilişkisini en geniş alanda hayata geçirirse aslında bugün yaşadığı sıkıntıların çoğunu ortadan kaldırır. Bunu ilk söylediğimiz zamanlarda Türkiye'nin AB'ye katılımı ideolojik sebeplerle engellenmemiş olsaydı bugün AB bir küresel güç olarak bir takım krizlerin önlenmesinde daha güçlü bir rol oynayabilirdi. Ama bu fırsatı birtakım dar yaklaşımlarla kaybettiler. Sonrasında tabii ki savunma ve güvenlik konusu bugünkü şartlarda son derece önemli ama onun ötesine geçen geniş bir yelpaze içerisinde, geniş bir ajanda içerisinde de AB Türkiye İşbirliği 'nin genişletilmesi gerektiğinin bir kere daha altını çiziyoruz."

