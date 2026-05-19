Güvenlik uzmanları, gelişmiş yapay zekâ araçlarının yüksek çözünürlüklü selfie fotoğraflarından parmak izi verisi çıkarabilecek seviyeye ulaştığını söyleyerek uyarıyor.

Yapay zekâ teknolojilerindeki hızlı gelişim, siber güvenlik tarafında yeni endişeleri de beraberinde getiriyor. Uzmanlara göre artık yüksek çözünürlüklü selfie fotoğrafları üzerinden parmak izi verisi elde etmek teorik olmaktan çıkıp gerçek bir risk haline gelmeye başladı.

Çin’de gündem olan yeni tartışma, özellikle 1.5 metre mesafeden çekilmiş selfie fotoğraflarında parmak izi detaylarının görülebileceği iddiasıyla başladı. Güvenlik uzmanları, kameraya doğru dönük şekilde görünen parmakların gelişmiş görüntü işleme ve yapay zekâ araçlarıyla analiz edilebileceğini, saldırganların parmak izi verilerini yeniden oluşturabileceğini belirtiyor.

Elde edilen biyometrik verilerin telefon, bilgisayar, banka sistemleri gibi yerlerde kullanılabileceği ifade ediliyor.

FOTOĞRAF ÇEKERKEN PARMAKLARA DİKKAT!

Tabi bu süreç paylaşılan her fotoğraf için geçerli değil. Işık koşulları, hareket bulanıklığı, netlik sorunları gibi faktörler görüntülerden parmak izi oluşturmayı zorlaştırıyor. Yine de günümüzde gelişen kameralarla çekilen ve paylaşılan yüksek çözünürlüklü birçok fotoğraf karesinin kullanılmasıyla başarılı sonuç elde etme ihtimali artıyor.

Yani dikkat edilmesi gereken parmak uçlarının doğrudan kameraya dönük olduğu barış işareti, onay işareti, selam işareti gibi alışkanlıklara dikkat etmek gerekiyor.

YAPAY ZEKA SÜRECİ HIZLANDIRIYOR

Aslında parmak izi kopyalama konusu tamamen yeni değil. Haberde, Alman biyometri araştırmacısı Jan Krissler’in 2013 yılında Apple’ın Touch ID sistemini kırdığı ve bir yıl sonra Almanya Savunma Bakanı’nın parmak izini halka açık fotoğraflardan yeniden oluşturduğu hatırlatılıyor. Ancak geçmişte bu işlemler için çok yüksek çözünürlüklü görseller, özel ekipmanlar ve karmaşık teknikler gerekiyordu.

2021 yılında Kraken Security Labs araştırmacıları, yalnızca bir parmak izi görseli, Photoshop, lazer yazıcı ve ahşap tutkalı kullanarak çalışan sahte parmak izi oluşturduklarını göstermişti.

Günümüzde ise yapay zekâ destekli görüntü işleme teknolojileri sayesinde süreç giderek kolaylaşıyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası