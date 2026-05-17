"Yapay zeka işimizi elimizden alacak mı?" sorusu artık bir evham değil, küresel bir tehdit! The Economist, korkutan yapay zeka analizini yayınladı. Sanayi Devrimi’nden bu yana insan emeğinin hiç bu kadar büyük bir tehlikeyle karşılaşmadığını belirten uzmanlar uyarıyor: "Beyaz yakalılar için 'sessiz kıyamet' yaklaşıyor ve eğer hükümetler şimdiden önlem almazsa, dünya genelinde kitlesel isyanlar kapıyı çalacak!

Bugün ofiste yaptığınız işi yarın bir yazılım sizden daha ucuza ve sorunsuz yaparsa ne yapacaksınız? Dünyanın en saygın ekonomi dergilerinden The Economist, insanlığın geleceğini değiştirecek ürkütücü bir yapay zeka analizine imza attı. Sanayi Devrimi’nden bu yana insan emeğinin ilk kez 'tamamen gereksiz' kalma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunu belirten uzmanlar, yaklaşan tehlikenin büyük işsizlik krizinin de ötesinde, küresel bir toplumsal patlama ve isyan dalgası olduğunu öne sürüyor.

Yapay zeka kıyameti mi geliyor? İşte beyaz yakalıları bekleyen büyük tehlike!

YAPAY ZEKA ÇILGINLIĞI VE BÜYÜYEN İŞSİZLİK KORKUSU

2022 yılında ChatGPT’nin hayatımıza girmesiyle başlayan yapay zeka çılgınlığı, teknoloji dünyasının dev isimlerinden peş peşe gelen "iş gücü kıyameti" uyarılarını da beraberinde getirdi.

Amerika'da yapılan araştırmalara göre, şu an her 10 Amerikalıdan 7’si yapay zekanın iş bulmayı zorlaştıracağına inanıyor, her üç kişiden biri ise doğrudan kendi işini kaybetmekten korkuyor. Özellikle bilgisayar programcıları ve yeni üniversite mezunları arasındaki panik dalgası giderek büyüyor.

Yapay zeka çağında insanlar tıpkı otomobil karşısındaki atlar gibi işlevsiz mi kalacak? The Economist, hazırladığı bu özel illüstrasyonla "istihdam kıyametinin" eşiğindeki ofis çalışanlarının çaresizliğini tasvir etti.

TARİH BU KEZ TEKERRÜR ETMEYEBİLİR!

Geçmişe bakıldığında, teknolojik gelişmelerin (Sanayi Devrimi dahil) uzun vadede insan emeğine olan talebi hiçbir zaman azaltmadığı görülüyor. Ancak ekonomi tarihçileri bu kez durumun farklı olabileceği konusunda hemfikir.

ABD'li yapay zeka şirketi Anthropic, "vicdanen" teknolojisini Pentagon'a sınırsız açamayacağını açıklamasıyla büyük ses getirmişti.

Yapay zeka modelleri tahminlerin çok ötesinde bir hızla gelişiyor. Anthropic gibi dev şirketlerin gelirleri milyarlarca dolara ulaşıyor. Henüz resmi verilerde kitlesel bir iş kaybı görünmese de, bu hız karşısında rehavete kapılmak büyük bir hata olabilir.

"İNSANLAR TIPKI ATLAR GİBİ SAF DIŞI KALABİLİR"

Ekonomistlerin "herkese yetecek kadar iş olacak" tahmini sanıldığı kadar masum değil. Yapay zeka veri merkezlerinin aşırı enerji ve arazi tüketimi yüzünden fiyatlar tırmanışa geçecek, bu da insanların kazandığı paranın alım gücünü eritecek.

Analistler daha da korkunç bir senaryoya dikkat çekiyor: Otomobil çağında atların işlevsiz kalması gibi, yapay zeka çağında da insanlar ekonomik olarak verimsiz hale gelebilir. Tüm gelirler sadece teknolojiyi ve sermayeyi elinde tutan bir azınlığın cebine akabilir.

BEYAZ YAKALILARIN ÖFKESİ DÜNYAYI SARSABİLİR

Geçmişte küreselleşme ve fabrikaların kapanması (Çin Şoku) mavi yakalı işçileri vurmuş, bu öfke Donald Trump’ı iktidara taşımıştı. Yapay zekanın tehdit ettiği beyaz yakalı çalışanlar ise çok daha güçlü bir siyasi ve sosyal nüfuza sahip. Bu kitlede yaşanacak küçük bir iş kaybı bile teknolojiye karşı devasa bir sosyal patlamaya, protestolara ve hatta toplumsal ayaklanmalara yol açabilir.

HÜKÜMETLER NE YAPMALI?

Uzmanlar, yapay zekayı yavaşlatmanın ya da yasaklamanın çözüm olmadığını vurguluyor. Çünkü bu teknoloji iklim değişikliği ve hastalıklarla mücadelede insanlığın en büyük silahı. Bunun yerine daha akıllı çözümler şart:

Yapay zeka şirketlerinin aşırı kârları, araziler ve doğal kaynaklar yüksek oranlarda vergilendirilmeli.

İşini kaybedenlerin yeni meslekler öğrenmesi için devlet destekli programlar devreye sokulmalı.

İnsanların yapay zeka çağında "hayatta kalabilmesi" için, yapay zeka şirketlerinin kısmen kamulaştırılması ve vatandaşlara bu şirketlerden düzenli "hisse/temettü" ödenmesi (Vatandaşlık Fonu) artık kaçınılmaz bir alternatif olarak masada duruyor.

SON UYARI: YARIN ÇOK GEÇ OLACAK!

The Economist, yapay zeka kaynaklı 'istihdam kıyameti'nin henüz kapımızı tamamen çalmadığına vurgu yaparken, hükümetlerin harekete geçmek için kesin kanıtları beklemesinin 'en büyük kumar' olacağını belirtiyor. Analize göre, o kanıtlar netleştiğinde, sosyal güvenlik ağını kurmak için artık çok geç olacak.

