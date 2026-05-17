Anadolu Ajansı • Başkale
Mayıs ortasında kar yağdı, her yer beyaza büründü
Van'ın Başkale ilçesinde iki gündür süren sağanak yağış, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Hava sıcaklıklarının düşmesiyle beyaza bürünen tepelerde mayıs ortasında kış manzaraları oluştu.
Van'dan mayıs ayının ortasında şaşkına çeviren görüntüler geldi.
SAĞANAK YERİNİ KARA BIRAKTI
Başkale ilçesinde iki gündür aralıklarla etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.
Hava sıcaklığının düşmesiyle etkisini artıran kar yağışı, mayıs ayında ilçenin yüksek rakımlı bölgelerini beyaza bürüdü.
Karla kaplanan tepeler, bölgede kış manzaralarını yeniden ortaya çıkardı.
