Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin (UCM), İsrail yönetiminden 5 üst düzey isim hakkında gizlice yakalama kararı çıkardığı ileri sürüldü. Söz konusu iddianın doğrulanması halinde, Lahey tarafından hakkında yakalama kararı çıkarılan İsrailli yetkili sayısı 7’ye yükselecek.

Lahey merkezli Uluslararası Ceza Mahkemesi’nin (UCM), Netanyahu yönetimini uykusuz bırakacak yeni bir hamleye imza attığı iddia edildi.

İsrail'in önde gelen gazetelerinden Haaretz'e konuşan diplomatik bir kaynak, mahkemenin kamuoyuna duyurmadan kritik bir operasyon yürüttüğünü ve İsrail devlet kademesindeki 5 azılı ismi daha "arananlar" listesine eklediğini öne sürdü.

ÜÇ SİYASETÇİ VE İKİ ASKERİ YETKİLİ KAPALI KAPILAR ARDINDA KISKACA ALINDI

Sızdırılan bilgilere göre, haklarında gizli yakalama kararı çıkartılan isimlerden üçünün siyasetçi, ikisinin ise sahada katliam emirlerini veren askeri yetkililer olduğu iddia edildi

Mahkeme, operasyonun gizliliği açısından yakalama kararlarının tarihini şimdilik kamuoyuyla paylaşmıyor.

İsrail basınında daha önce çıkan kulislerde, Filistinlilere yönelik ırkçı ve barbar söylemleriyle tanınan aşırı sağcı Maliye Bakanı Bezalel Smotrich ile Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in UCM savcılarının radarına girdiği yazılmıştı.

Gizli listedeki siyasetçilerin bu iki isim olma ihtimali, İsrail kabinesindeki korkuyu ikiye katlıyor.

NETANYAHU’NUN SUÇ ORTAKLARI LİSTESİ KABARIYOR: HEDEFTE 7 İSİM VAR!

Uluslararası Ceza Mahkemesi, 21 Kasım 2024'te tarihi bir imza atarak Gazze'deki soykırımın başmimarları İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ve dönemin Savunma Bakanı Yoav Gallant hakkında yakalama emri çıkarmıştı.

Yeni isimlerin onaylanmasıyla birlikte, Lahey’in yakasına yapışacağı İsrailli suçluların sayısı 7’ye yükselecek.

NETANYAHU ÇEMBERİN MERKEZİNDE

Netanyahu’ya siper olmaya çalışan Macaristan hükümeti, çareyi UCM’den ayrılacağını duyurmakta bulmuştu.

Roma Statüsü gereği mahkemeden çekilme kararı ancak BM'ye bildirimden bir yıl sonra yürürlüğe girebiliyor.

Çekilme bildirimi yapıldıktan sonra dahi Macaristan'ın yükümlülükleri tam bir yıl boyunca aynen devam ediyor. Dolayısıyla Budapeşte, muhtemel bir ziyarette Netanyahu’yu kelepçeleyip Lahey’e göndermekle hukuken hala mükellef olacak.

