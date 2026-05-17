Diyanet İşleri Başkanlığı, 2027 yılı hac organizasyonu için beklenen duyuruyu yayımladı. Hacca gitmek isteyen vatandaşlar ''Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır?'' sorgularken hac ön kayıt ve kayıt yenileme sürecinin başlayacağı tarih ve başvuruların nasıl yapılacağı da açıklandı.

Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır sorgulanırken Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından tüm detaylar duyuruldu. Hac kayıt sürecinin yanı sıra 2026-2027 dönemi umre organizasyonları için de başvurular açıldı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan broşürde birinci dönem umre turlarına ilişkin detaylar paylaşıldı.



Hac kayıtları başlıyor! Hac ön kayıt ve kayıt yenileme nasıl, nereden yapılır?

HAC KAYITLARI VE BAŞVURU NE ZAMAN?

Diyanet İşleri Başkanlığı 2027 yılı hac organizasyonu için başvuru takvimini duyurdu. Hacca gitmek isteyen vatandaşlar için hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 18 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak. Başvurular 19 Haziran 2026 tarihine kadar devam edecek.

Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, hacı adaylarının işlemlerini belirtilen tarihler arasında e-Devlet sistemi üzerinden gerçekleştirebileceği bildirildi. Daha önce hac kaydı bulunan vatandaşlar kayıt yenileme işlemlerini yaparken, ilk kez başvuru yapacak kişiler ise ön kayıt işlemlerini tamamlayacak.

HAC ÖN KAYIT VE KAYIT YENİLEME NASIL, NEREDEN YAPILIR?

2027 yılı hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri e-Devlet sistemi üzerinden yapılabilecek. Hacı adayları, T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle sisteme giriş yaptıktan sonra ilgili başvuru ekranından işlemlerini tamamlayabilecek.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgilere göre vatandaşlar ayrıca il ve ilçe müftülüklerinden de destek alabilecek.

Detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar hac.gov.tr adresini ziyaret edebilecek ya da 0 850 260 13 13 numaralı iletişim hattı üzerinden bilgi alabilecek.

Hac kayıt sürecinin ardından kura ve kesin kayıt işlemlerine ilişkin duyurular da Diyanet tarafından ilerleyen dönemde paylaşılacak.





UMRE BAŞVURULARI NEREDEN YAPILIR?

Diyanet İşleri Başkanlığı aynı zamanda 2026-2027 birinci dönem umre turları için başvuru sürecinin başladığını açıkladı. Umreye gitmek isteyen vatandaşlar başvurularını e-Devlet sistemi üzerinden veya il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla yapabilecek.

Başvuru işlemleri kapsamında vatandaşların belirlenen banka kodlarıyla anlaşmalı bankalara ödeme yapması gerekiyor. Ödeme işlemlerinin ardından kayıt süreci müftülükler veya e-Devlet üzerinden tamamlanabiliyor.

Başvuru sırasında en az bir yıl geçerliliği bulunan pasaport istenirken, umre yolcularının Konjuge Meningokok Menenjit aşısı yaptırmaları gerektiği de belirtildi.

