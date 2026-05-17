Kahramanmaraş'ta şantiyede yangın! 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı
Kahramanmaraş'ta konteyner kent içerisinde bulunan 3 katlı şantiyede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yangın kontrol altına alınırken, işçilerin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde bulunan 450 kişinin yaşadığı konteyner kentteki 3 katlı şantiye binasında yangın çıktı, olayda 1 kişi hayatını kaybetti, 7 kişi ise yaralandı.
- Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'ndeki konteyner kentte meydana geldi.
- 3 katlı konteyner şantiye binasında çıkan yangın 450 kişiyi etkiledi.
- İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti.
- Yangında 1 işçi hayatını kaybederken, 7 işçi yaralandı.
- Yangın kontrol altına alındı ve soğutma çalışmaları başladı.
- Yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. 450 kişinin yaşadığı konteyner kent içerisindeki 3 katlı konteyner şantiye binasında yangın çıktı. Yapılan yangın ihbarı sonrasında bölgeye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.
1 ÖLÜ, 7 YARALI
Kısa sürede tüm binayı saran yangında ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybederken, 7 işçi yaralandı. Yangın, kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları başlatıldı.
SEBEBİ BELLİ DEĞİL
Yaralanan işçilerin sağlık durumuna ve yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.
