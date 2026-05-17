Kahramanmaraş'ta konteyner kent içerisinde bulunan 3 katlı şantiyede çıkan yangında 1 işçi hayatını kaybetti, 7 işçi yaralandı. Yangın kontrol altına alınırken, işçilerin sağlık durumuna ilişkin henüz bir açıklama gelmedi.

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesi Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen yangın paniğe neden oldu. 450 kişinin yaşadığı konteyner kent içerisindeki 3 katlı konteyner şantiye binasında yangın çıktı. Yapılan yangın ihbarı sonrasında bölgeye gelen Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kahramanmaraşta şantiyede yangın! 1 işçi öldü, 7 işçi yaralandı

1 ÖLÜ, 7 YARALI

Kısa sürede tüm binayı saran yangında ilk belirlemelere göre 1 işçi hayatını kaybederken, 7 işçi yaralandı. Yangın, kontrol altına alınırken soğutma çalışmaları başlatıldı.

SEBEBİ BELLİ DEĞİL

Yaralanan işçilerin sağlık durumuna ve yangının çıkış sebebine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

