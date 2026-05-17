İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Tahran yönetiminin Çin Özel Temsilcisi olarak atandı. Yarı resmi Tasnim haber ajansının bildirdiğine göre Kalibaf, Pekin ile ilişkilerde en üst düzey koordinatör olarak geniş yetkilerle donatıldı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Kalibaf, son günlerde ABD ile temaslara ilişkin spekülasyonların gündeme gelmesiyle, hem İran iç siyasetindeki kritik rolü hem de bölgesel karar süreçlerindeki etkisiyle yeniden uluslararası tartışmaların odağı haline gelmişti.

Tasnim Haber Ajansının haberine göre, Kalibaf, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın önerisi ve İran lideri Mücteba Hamaney'in onayı ile Çin Özel Temsilcisi olarak görevlendirildi.

Ülkedeki daha önceki Çin Özel Temsilciliği görevini Ali Laricani ve Abdulrıza Rahmani Fazli yürütmüştü.

Tasnim haber ajansının güvenilir kaynaklara dayandırdığı bilgilere göre, Kalibaf yeni görevi kapsamında Çin ile ilgili yürütülen tüm süreçlerde farklı ulusal kurumlar arasındaki koordinasyonu bizzat üstlenecek. Haberde, atamanın mahiyeti gereği Kalibaf’ın görev tanımının ve yetki sınırlarının, kendisinden önce bu pozisyonda bulunan temsilcilere kıyasla çok daha geniş ve stratejik bir düzeyde olacağı vurgulandı.

GENİŞ YETKİLERLE DONATILDI

YENİ MECLİS BAŞKANI KİM OLACAK?

Kalibaf'ın mevcut Meclis Başkanlığı koltuğunu koruyup korumayacağı belirsizliğini koruyor.

MUHAMMED BAKIR KALİBAF KİMDİR?

Ülkede 2020’den bu yana Meclis Başkanı olarak görev yapan İranlı siyasetçi, özellikle kriz dönemleri ve stratejik karar süreçlerinde etkili isimlerden biri haline geldi. Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Laricani'nin saldırılarda hayatını kaybetmesi gibi son dönemde İran yönetiminde yaşanan sarsıntı ve kritik gelişmelerin Kalibaf'ın sorumluluk alanını daha da genişlettiği değerlendiriliyor.

Kalibaf bu noktaya uzun ve çok katmanlı bir kariyerin sonucu ulaştı. 1961’de Meşhed'de doğan Kalibaf, genç yaşta askeri hayata atıldı ve Iran-Irak Savaşı sırasında hızla yükseldi. Devrim Muhafızları Ordusu bünyesinde tugay ve tümen komutanlıkları yaptıktan sonra 1990’larda Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerinin başına geçti.

1999’da ise doğrudan devlet güvenlik aygıtının merkezine taşındı. ABD-İsrail'in 28 Şubat'taki saldırısında hayatını kaybeden dönemin İran lideri Ayetullah Ali Hamaney tarafından, ülkenin polis teşkilatının başına getirildi. Bu dönemde güvenlikçi yaklaşımıyla öne çıktı ve özellikle öğrenci protestolarına karşı sert tutum çağrılarıyla tanındı.

2000’li yılların ortasında askeri ve güvenlik bürokrasisi kariyerden siyasete geçiş yaptı. 2005’te cumhurbaşkanlığına aday oldu ancak seçimi kaybetti. Aynı yıl Tahran Belediye Başkanı seçildi ve bu görevde yaklaşık 12 yıl kaldı. Belediye başkanlığı döneminde altyapı ve kentsel projelerle dikkat çekti ancak aynı zamanda yolsuzluk iddiaları ve gelir eşitsizliği eleştirileriyle karşı karşıya kaldı.

Ulusal siyasetteki iddiasını sürdürerek 2013 ve 2024 seçimlerinde de cumhurbaşkanlığına aday oldu, ancak yine kaybetti. Buna rağmen sistem içindeki ağırlığını koruyarak, 2020’de Meclis Başkanlığına yükseldi.

Bugün gelinen noktada Kalibaf, askeri geçmişi, bürokratik deneyimi ve siyasi ağı sayesinde İran’ın en güçlü isimleri arasında yer alıyor. ABD ile müzakere iddialarını reddetse de ilk kuşak liderlerden biri olarak ve eski bir asker kimliğiyle özellikle bölgesel krizler ve enerji güvenliği gibi konularda öne çıkıyor.

Hürmüz Boğazı’nın geleceği gibi bir çok kritik konuda Kalibaf'ın karar alma süreçlerinde etkili olmaya devam edeceği öngörülüyor.

