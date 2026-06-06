Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi, TGRT Haber’e yaptığı açıklamalarda hem şampiyonluk hedefi hem de transfer planlarıyla ilgili iddialı mesajlar verdi. Safi, “120. yılda şampiyonluk” vurgusunu öne çıkarırken, transfer sürecine ilişkin “Yarın her şey olabilir, belli olmaz” sözleriyle heyecanı artırdı.

Fenerbahçe’de olağanüstü seçimli genel kurul toplantısı öncesinde başkan adaylarından Hakan Safi, seçim çalışmalarını Faruk Ilgaz Tesisleri'nde büyük bir hızla sürdürüyor.

Yarışta Aziz Yıldırım ile karşı karşıya gelecek olan Safi, TGRT Stüdyo Futbol yorumcusu Ahmet Ercanlar’a açıklamalarda bulundu.

Seçim maratonunda babasını yalnız bırakmayan kızı Elif Safi’nin de yanında yer aldığı gecede, Hakan Safi, sarı-lacivertli camiayı heyecanlandıracak transfer müjdeleri ve şampiyonluk sözü verdi.

Hakan Safi'den Fenerbahçe camiasını heyecanlandıracak sözler: Yarın her şey olabilir

"CAMİANIN 120. YILINDA HEP BERABER ŞAMPİYON OLACAĞIZ!"

Seçim sürecine çok iddialı hazırlandıklarını belirten Hakan Safi, taraftarlara hayallerini gerçekleştirme vaadinde bulundu.

Hakan Safi'den Fenerbahçe camiasını heyecanlandıracak sözler: Yarın her şey olabilir

Safi, "İddialıyız, cesaretliyiz, enerjiyiz, iştahlıyız. Hedefimiz belli; inşallah camiamızın 120. yılında hep beraber el ele şampiyon olacağız" diyerek taraftara şampiyonluk sözü verdi.

Dünyaca ünlü futbolcularla temas halinde olduklarını ve bu transferleri her an açıklayabileceğini belirten başkan adayı, taraftara şu sözlerle seslendi:

"İki tane dünya yıldızı yerli oyuncu, iki veya üç tane de dünya yıldızı yabancı oyuncu alacağım diye yola çıktık. Bugün itibarıyla bunlardan üç tanesini gerçekleştirdik. Yarın her şey olabilir, belli olmaz."

Hakan Safi'den Fenerbahçe camiasını heyecanlandıracak sözler: Yarın her şey olabilir

Hakan Safi "Hayallerimizi gerçekleştireceğiz" sözünü yineledi ve konuşmasını şöyle sonlandırdı:

"İddialıyız, cesaretliyiz, enerjiyiz, iştahlıyız. İnşallah Fenerbahçe'yi 120. yılında hep beraber şampiyon yapacağız"

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