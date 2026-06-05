Fenerbahçe başkan adayı Hakan Safi'nin, Mason Greenwood ile anlaşma sağladığı iddia edildi. İngiliz yıldızın sosyal medyada attığı adım ise taraftarları heyecanlandırdı. İşte detaylar...

Fenerbahçe'de başkanlık seçimine kısa bir süre kala adayların yaptığı açıklamalar gündeme adeta bomba gibi düşüyor. Başkan adayı Hakan Safi'nin dün milli futbolcu Merih Demiral ile anlaşma sağladığını açıklaması ses getirirken, bugün yeni bir gelişme daha yaşandı.

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Hakan Safi, Marsilya forması giyen Mason Greenwood ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Transfer söylentisi sosyal medyayı sallarken, Greenwood cephesinden de dikkat çeken bir adım geldi.

SAFİ'Yİ TAKİBE ALDI

İngiliz futbolcu Greenwood, başkan adayı Safi'yi Instagram hesabından takip etmeye başladı. Bu gelişme kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, sarı-lacivertli taraftarlar arasında transfer ihtimaline dair beklentiyi artırdı.

Öte yandan İtalyan basınında yer alan haberlerde Greenwood’un kariyerine Roma’da devam etmek istediği öne sürüldü. Oyuncunun geleceğiyle ilgili farklı iddialar gündeme gelirken, transfer sürecinin henüz netleşmediği belirtiliyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası