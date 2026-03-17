Santos forması giyen Neymar, Carlo Ancelotti tarafından Brezilya Milli Takımı kadrosuna alınmadı. 34 yaşındaki yıldız, "Hayal kırıklığına uğradım" sözleriyle yaşadığı büyük üzüntüyü dile getirdi.

Santos'un 10 numarası Neymar, teknik direktör Carlo Ancelotti'nin, 2026 Dünya Kupası öncesi Brezilya Milli Takımı'nın Fransa ve Hırvatistan'a karşı oynayacağı hazırlık maçları kadrosuna kendisini almaması hakkında konuştu.

Neymar

"HAYAL KIRIKLIĞINA UĞRADIM"

Brezilya'nın 25 kişilik aday kadrosunda davet almayan Neymar, "Bunu söyleyeceğim çünkü bunu dile getirmeden geçemem. Elbette kadroya çağrılmadığım için üzgün ve hayal kırıklığına uğradım. Ancak odak noktamız gün geçtikçe, antrenman ve maç olarak devam ediyor. Odaklanmamız sürüyor. Hedefimize ulaşacağız. Hâlâ son çağrı var" ifadelerini kullandı.

Carlo Ancelotti

ANCELOTTI: YÜZDE 100 HAZIR DEĞİL

Carlo Ancelotti, aday kadroya almadığı Neymar hakkında, "Neymar, şu anda yüzde 100 hazır olmadığı için kadroya çağrılmıyor. Fiziksel durumu iyi olması için maç oynamaya devam etmesi gerekiyor" sözlerini sarf etti.





