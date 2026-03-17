Brezilya'da 50 yıl aradan sonra bir ilk! Galatasaray'ın yıldızı tarihe geçti
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, Fransa ve Hırvatistan ile oynayacakları maçların aday kadrosunu açıkladı. Galatasaray forması giyen Gabriel Sara, kariyerinde ilk defa milli takım kadrosuna davet alırken; 26 yaşındaki oyuncu 1976 yılından sonra ilki başardı.
Brezilya Milli Takımı Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, hazırlık maçları için aday kadrosunu duyurdu. İtalyan çalıştırıcının açıkladığı listede Galatasaray'dan Gabriel Sara ve Fenerbahçe'den Ederson yer aldı.
SARA'NIN HAYALİ GERÇEK OLDU
Kariyerinde ilk defa milli takım davet alan Sara, kadronun açıklanmasının ardından çok mutlu olduğunu ve hayallerinden birini gerçekleştirdiğini belirtti.
Galatasaray'ın rakibi Liverpool'da kazan kaynıyor! Yıldız ismin Konferans Ligi isyanı
50 YIL SONRA İLKİ BAŞARDI
Gabriel Sara, 1976'dan sonra bir ilki başardı. Globo'da yer alan habere göre; yıldız futbolcu, Joinville'de doğup Brezilya Milli Takımı'na çağrılan ikinci futbolcu oldu. Bunu başaran ilk ismin, 50 yıl önce kaleci Jairo Nascimento olduğu belirtildi.
Brezilya, milli takım arasında iki maça çıkacak. Ancelotti'nin ekibi, ilk maçında 26 Mart'ta Fransa ile Boston'da, 1 Nisan'da Orlando'da Hırvatistan ile karşı karşıya gelecek.