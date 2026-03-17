Premier Lig'de geride kalan 30 haftada topladığı 49 puanla 5'inci sırada yer alan Liverpool'da Dominik Szoboszlai, öne geçmelerine karşın beraberliğe razı oldukları Tottenham karşılaşması sonrası çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Şampiyonlar Ligi son 16 turunda temsilcimiz Galatasaray ile oynayacağı rövanş maçı öncesinde Premier Lig’de Tottenham Hotspur ile evinde 1-1 berabere kalan Liverpool'da kazan kaynıyor.

Dominik Szoboszlai - Ismail Jakobs

"UYANMAMIZ GEREKİYOR"

Anfield'daki müsabakanın 19'uncu dakikasında takımının tek golünü atan Dominik Szoboszlai, Sky Sports’a yaptığı açıklamada, "Uyanmamız gerekiyor çünkü böyle devam edersek UEFA Konferans Ligi’yle yetinmemiz gerekecek" ifadelerini kullandı.

"BU SEZON KAÇ DEFA OLDU BİLMİYORUM"

Richarlison'un beraberlik golüne engel olamayan son şampiyon Liverpool'un 25 yaşındaki Macar yıldızı, "Bunun neden olduğunu bilmiyorum, gerçekten bilmiyorum. Yine son dakikada bir gol, bu sezon kaç defa olduğunu bilmiyorum" sözlerini sarf etti.

Preemier Lig'de sezonu ilk 4'te tamamlayan takımlar, Şampiyonlar Ligi'ne; 5'inci sıradaki ekip ise UEFA Avrupa Ligi'ne katılım hakkı kazanıyor.

