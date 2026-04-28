İstanbul Arnavutköy'de bir otelde konaklayan kişinin husumetlisi, akıllara durgunluk veren bir intikam yöntemine başvurdu. Yabancı bir numara üzerinden tam 25 farklı restorandan aynı adrese sahte sipariş yağdırılınca, otelin kapısında adeta kurye ordusu oluştu. Siparişlerin kendisine ait olmadığını belirten müşteri büyük şaşkınlık yaşarken, olayın mağdurlarından olan ve 5 bin 500 liralık siparişi elinde patlayan esnaf Savaş Öztürk'ün "Bir de en pahalısından söylemiş, sinirden oturup pideleri yedim" şeklindeki trajikomik isyanı dikkat çekti.

