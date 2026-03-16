UEFA açıkladı: Liverpool-Galatasaray maçına Polonyalı hakem
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın deplasmanda Liverpool ile oynayacağı son 16 turu rövanş karşılaşmasının hakemi belli oldu.
Galatasaray'ın Liverpool ile deplasmanda oynayacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçını Polonyalı hakem Szymon Marciniak yönetecek.
- Maç, 18 Mart Çarşamba günü deplasmanda oynanacak.
- Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak.
- Müsabakanın 4'üncü hakemi Pawel Raczkowski olacak.
- Galatasaray, ilk maçı 1-0 kazanmıştı.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
SPOR
Babası 'Bizim için sürpriz olmadı' dedi, Uğurcan'ın sırrını açıkladı: Bu çok önemli
HAKEM EKİBİ AÇIKLANDI
UEFA'nın açıklamasına göre; Szymon Marciniak'ın yardımcılıklarını Polonya Futbol Federasyonu'ndan Tomasz Listkiewicz ve Adam Kupsik yapacak. Müsabakanın 4'üncü hakemi ise Pawel Raczkowski olacak.
Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, 10 Mart'ta RAMS Park'ta oynanan Devler Ligi son 16 turu ilk maçını Mario Lemina'nın kafa golüyle 1-0 kazanmıştı.
ÖNERİLEN HABERLER
SPOR
Noa Lang'a 2 ay yetti: Galatasaray'ın 30 milyon euroluk planı
Bizi Takip Edin
