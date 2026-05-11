Türk devletleri ve İslam ülkeleri, kıtalar arası balistik füzemiz YILDIRIMHAN ve silah sistemlerimiz ile umut tazeledi.

YILMAZ BİLGEN - SAHA 2026’da sergilenen 6 bin kilometre menzile sahip YILDIRIMHAN balistik füzesi, Türk cumhuriyetleri ile Afrika ve Arap dünyasında onlarca milyon Müslümanın birincil gündemi oldu. Sosyal medyada milyonlarca YILDIRIMHAN görselinin yer aldığı övgü mesajları paylaşıldı.

İşte YILDIRIMHAN ile ilgili gazetemize konuşan Türk ve İslam dünyasından bazı isimlerin yorumları:

Bağışbek Rayımbek Uulu (Kırgızistan Kamu Yönetim Akademisi, Uluslararası İlişkiler Bölümü): “Özellikle yerli üretim kapasitesinin artması, Türk dünyası açısından da gurur vericidir. Büyük güçlerin hâkim olduğu alanda Türkiye yeni ve güçlü bir aktör olarak ortaya çıktı.”

Feruza Djumaniyazova (Özbekistan Bilimler Akademisi, Şarkiyat Araştırmaları Enstitüsü): “YILDIRIMHAN gibi savunma sanayi ürünleri, Türkiye’nin bu alanda geldiği gelişim seviyesini göstermesi bakımından bizi çok heyecanlandırdı ve mutlu etti.”

Şıngıs Begimtay (Kazakistan Millî Akademi Kütüphanesi uzmanı, araştırmacı, yazar): “Türk savunma sanayisinin kısa sürede büyük ilerleme kaydetmesi, Türk dünyası açısından gurur verici bir gelişme.”

Cengiz Buyar (Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Tarih Bölümü): “Türkiye, savunma sanayi ve buna bağlı alanlarda kaydettiği gelişmelerle dünyadaki savaş ve savunma stratejilerinin adeta yeniden kurgulanmasını zorunlu kılmaktadır.”

Salim Amiş (Libya eski büyükelçisi): “YILDIRIMHAN füzesinin tanıtılması, dosta da düşmana da net bir mesaj vermektedir.”





