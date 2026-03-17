Uğurcan Çakır, Muslera’yı unutturdu: Avrupa’nın en formda isimleri arasında
Galatasaray’ın millî kalecisi Uğurcan Çakır, Avrupa’nın en formda file bekçilerinden biri oldu. Uruguaylı efsanesinin eldivenlerini devralan Uğurcan Çakır; takımının üç kulvarda da ayakta kalmasında büyük rol oynadı. Geçen sezon 26 maçta 27 gol yiyen Cimbom, Uğurcan’la 9 gol daha az yedi…
Galatasaray'ın yeni kalecisi Uğurcan Çakır, yüksek bonservis bedeli ve Fernando Muslera'nın yerine gelmesiyle ilgili ilk şüpheleri performansıyla gidererek takımına önemli katkı sağladı.
ALİ NACİ KÜÇÜK - Bu sezon Süper Kupa’yı Fenerbahçe’ye kaptırsa da Süper Lig, Avrupa ve Türkiye Kupası’nda önüne geleni devirip geçen Galatasaray, üç kulvarda da başarıdan başarıya koşuyor. Sarı kırmızılar efsane kalecisi Fernando Muslera’ya veda etmiş; uzun süre Avrupa’da kaleci aradıktan sonra transfer döneminin son günlerinde Trabzonspor’dan rekor bedelle 28 milyon avroya Uğurcan Çakır’a kaleyi teslim etmişti. İlk başlarda dudak bükülen bu transferin ne kadar isabetli olduğu görüldü.
PARASI KONUŞULMUYOR
Performansıyla kısa sürede kendisini kabul ettiren Uğurcan, Muslera’yı âdeta unutturdu. Geçtiğimiz sezon 26. maçlar sonunda Galatasaray toplam 27 gol yemişti. Bu sezon aynı döneme bakıldığında, sarı kırmızılılar rakiplerine sadece 18 defa gol izni verdi. Bir başka deyişle Cimbom, geçen sezona göre 9 gol daha az yedi. Millî eldivenin istatistikleri, sadece Muslera kıyaslamalarını bitirmekle kalmadı aynı zamanda kendisi için ödenen 28 milyon avroluk bonservis bedeli de artık konuşulmuyor!
DUVAR ÖRDÜ
Beşiktaş derbisi ve Şampiyonlar Ligi’ndeki Liverpool zaferinde kalesini gole kapatan Uğurcan Çakır, son Başakşehir maçında da rakip forvetlere geçit vermedi. Uğurcan, çıktığı son üç maçta kalesine gelen 16 şutun tamamını kurtardı.