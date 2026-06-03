Bilimsel adı Rhaponticoides Mykalea olan Aydın’ın Kuşadası ilçesinin sembolik ve endemik çiçeği Tülüşah çiçek açtı. Bu çiçeği koparmanın cezası ise 699 bin 245 lira olarak belirlendi.

Bu yıl ilk olarak Soğucak altındaki belediyeye ait park alanında açan Tülüşah, görkemli güzelliğiyle hayran bırakıyor. Adını, Milli Park’ın da bulunduğu Samson Dağları’nın antik isminden alan Tülüşah, IUCN Tehlike Kategorisi’nde "CR" (Çok Tehlikede) olarak yer almakta olup, Yaylaköy’den başlayarak denize doğru uzanan Soğucak eteklerinde yayılış gösteriyor.

Güzelliği hayran bırakıyor! Koparan yandı: Araba parası kadar cezası var

KOPARMANIN CEZASI 699 BİN TL

Tülüşahların koparılması, hayat alanlarının tahrip edilmesi veya bitkilere zarar verilmesi halinde 2026 yılı için 699 bin 245 TL idari para cezası uygulandığı öğrenildi.

Güzelliği hayran bırakıyor! Koparan yandı: Araba parası kadar cezası var

Tülüşahların endemik bir bitki olduğundan ve Kuşadası’nın sembolü olduğundan bahseden için Ekosistemi Koruma ve Doğa Sevenler Derneği Başkanı Bahattin Sürücü, "4 Haziran 2026 Perşembe günü, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü’nün organizasyonunda, Kuşadası Belediyesi İbramaki Sanat Galerisi’nde saat 14.30’da Tülüşah Sergisi’nin açılışı gerçekleştirilecektir. Kuşadası Kaymakamlığı, Kuşadası Belediyesi, Doğa Koruma ve Milli Parklar Aydın Şube Müdürlüğü, DKMP Söke Şefliği, Yayla İlkokulu, İstek Kuşadası Okulları, Merdiven Toplumsal Girişim Gelişim Derneği, Kuşadası Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi (KUŞAKK) ve EKODOSD Derneği sergiye katkı sunmaktadır.Kuşadası’nın eşsiz doğal miraslarından biri olan Tülüşahı daha yakından tanımak için tüm halkımızı serginin açılışına bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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