5 aylık sessizliğin ardından şaşırtan görüntü! İsrail'in Hamaney iddialarına İran'dan videolu cevap

İsrail basınında İran lideri Mücteba Hamaney’in sağlık durumunun kritik olduğu öne sürülürken, Mehr Haber Ajansı 13 saniyelik yeni bir video yayımladı. Hamaney’in görüntülerde sağlıklı görünmesi dikkat çekerken, videonun çekim tarihi ve yerinin açıklanmaması yeni soru işaretlerine neden oldu. Sosyal medyada ise videonun yapay zekâ olabileceği yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.

İran’ın dini lideri Mücteba Hamaney’in uzun süredir kamuoyu önüne çıkmaması, sağlık durumunun kötüleştiği iddialarını bir kez daha gündeme getirdi. İsrail basınının cuma günü yayımladığı haberlerde Hamaney'in sağlık durumunun “son derece kritik” olduğunu ileri sürmesinin ardından İran'dan videolu cevap geldi.

13 SANİYELİK VİDEO GÜNDEM OLDU

İddiaların ardından İran’ın yarı resmi Mehr Haber Ajansı, Hamaney’in 13 saniyelik görüntüsünü paylaştı. Videonun, Hamaney’in sağlık durumunun iyi olduğunu göstermek amacıyla yayımlandığı belirtildi.

5 aylık sessizliğin ardından şaşırtan görüntü! İsrailin Hamaney iddialarına İrandan videolu cevap

TARİHİ BİLİNMİYOR

Ancak görüntülerin çekildiği tarih ve yer hakkında herhangi bir bilgi verilmedi. Videoda tarih, saat veya kaydın ne zaman yapıldığını gösteren başka bir detayın bulunmaması dikkat çekti. Bu nedenle görüntülerin yeni mi yoksa daha önce mi kaydedildiği belirsizliğini koruyor. Sosyal medyada ise videonun yapay zekâyla hazırlanmış olabileceği yönünde bazı iddialar ortaya atıldı.

KAMUOYUNA YANSIYAN İLK GÖRÜNTÜSÜ OLDU

Öte yandan bu görüntüler, Mücteba Hamaney’in dini liderlik görevine getirilmesinden sonra kamuoyuna yansıyan ilk görüntü olma özelliğini taşıyor.

5 aylık sessizliğin ardından şaşırtan görüntü! İsrailin Hamaney iddialarına İrandan videolu cevap

Videoda Hamaney’in yüzünde belirgin bir yaralanma görülmemesi de dikkat çekti. Daha önce bazı haberlerde, ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarının ilk günlerinde ayağının kırıldığı ve yüzünden yaralandığı ileri sürülmüştü.

Mücteba Hamaney’in uzun süre ortalıkta görünmemesi, özellikle babası Ali Hamaney’in cenaze törenine katılmaması, sağlık durumuyla ilgili soru işaretlerini artırmıştı. Yayımlanan 13 saniyelik video bu tartışmaları yeniden gündeme getirirken, görüntünün çekim tarihi ve yeri açıklanmadığı için Hamaney’in sağlık durumuyla ilgili belirsizlik devam ediyor.

İsrail basınında yer alan kritik sağlık durumuna ilişkin iddialar ise henüz bağımsız kaynaklarca doğrulanmış değil.

| Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ Editör : ZEYNEP ERDİVANLI Kaynak: TÜRKİYE GAZETESİ

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