Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Anderson Talisca, Süper Lig'deki Konyaspor karşılaşmasında gollerine devam ederek son 2 maçta tam 5 gole ulaştı.

Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u ağırlayan Fenerbahçe, ilk yarıyı 3-0 öne kapatırken maça damgasını vuran isim Anderson Talisca oldu.

SON 2 MAÇTA 5 GOL ATTI

Son haftalarda performansı yükselişe geçen Brezilyalı yıldız, Avrupa Ligi'ndeki Brann deplasmanında 3 gol birden atarak galibiyette büyük pay sahibi olurken ligde de fileleri sarsmaya devam etti.

Kadıköy'de oynanan mücadeleye çok etkili başlayan sarı lacivertlilerde Talisca, ilki penaltıdan olmak üzere 28 ve 37. dakikalarda sahneye çıkarak duble yaptı.

ÖNERİLEN HABERLER SPOR Fenerbahçe 2 kez kırmızı kart bekledi: Hakemin kararı olay oldu

TOPLAM 15 GOLE KATKI SAĞLADI

Bu sezon tüm kulvarlarda sarı lacivertli formayla 23 maça çıkan 31 yaşındaki oyuncu, 13 gol ve 2 asistle ulaşarak takımının başarısında önemli rol oynadı.

FENERBAHÇE'DE EN FAZLA GOL ATAN OYUNCU

Opta verilerine göre; Süper Lig'e döndüğü Şubat 2025'ten bu yana Fenerbahçe formasıyla en fazla gol atan oyuncu olan Anderson Talisca (17), bu dönemde Bilal Boutobba ile birlikte ceza sahası dışından ağları en fazla havalandıran isim konumunda

Fenerbahçe - Konyaspor

AVRUPA'DA HAT-TRICK YAPTI

Brann karşısında hat-trick yapan Anderson Talisca, UEFA Avrupa Ligi'nde üst üste 2 maçta 4 gole ulaştı.

Son oynanan Ferencvaros mücadelesinde skoru 1-1'e getiren golü kaydeden Brezilyalı futbolcu, Brann filelerini ise 3 kez havalandırarak Fenerbahçe kariyerinde ikinci kez hat-trick yaptı.

Fenerbahçe formasıyla ilk hat-trick performansını geçen sezon Kadıköy'deki Trabzonspor müsabakasında yaşayan Talisca, Brann karşısında bu başarısını yineledi.

Haberle İlgili Daha Fazlası