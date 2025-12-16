Irak'ta düzenlenen seçimlerin ardından Kerkük'te parlamentoya girmeye hak kazanan "Saddam Hüseyin" isimli Arap Milletvekili, adını "Muhammed Ali" olarak değiştirdiğini açıkladı.

Saddam Hüseyin ismi parlamentoyu karıştırdı! Iraklı milletvekili adını değiştirdi

İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ

Adını "Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi" olarak değiştirdiğini açıklayan milletvekili, isim değişikliğini "Hz.Muhammed'i örnek almak ve İmam Ali ile iftihar etmek" amacıyla yaptığını ifade etti.

Irak parlamento seçimlerini kazanan Nuaymi'nin ismi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ile birebir aynı olması nedeniyle sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açmıştı.

