Saddam Hüseyin ismi parlamentoyu karıştırdı! Iraklı milletvekili adını değiştirdi
Irak'ta düzenlenen seçimlerin ardından Kerkük'te parlamentoya girmeye hak kazanan "Saddam Hüseyin" isimli Arap Milletvekili, adını "Muhammed Ali" olarak değiştirdiğini açıkladı.
Dünya 53 dk önce
Irak'ın Kerkük kentinden parlamentoya seçilen 'Saddam Hüseyin' isimli Arap Milletvekili adını 'Muhammed Ali' olarak değiştirdi.
- İSMİ 'Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi' olarak değiştirildi.
- İsim değişikliğinin 'Hz.Muhammed'i örnek almak ve İmam Ali ile iftihar etmek' amacıyla yapıldığı belirtildi.
- Milletvekili Adım 'Saddam Hüseyin el-Nuaymi'.
- Kerkük şehrinde Azim İttifakı'ndan seçildi.
- İsim seçimi sosyal medyada tartışmalara yol açmıştı.
Irak'ın Kerkük kentinden parlamentoya seçilen "Saddam Hüseyin" isimli Arap Milletvekili, adını "Muhammed Ali" olarak değiştirdi.
Kerkük şehrinde Azim İttifakı'ndan seçimi kazanan "Saddam Hüseyin el-Nuaymi", konuyla ilgili yazılı açıklama yaptı.
İSMİNİ DEĞİŞTİRDİ
Adını "Muhammed Ali Hüseyin el-Nuaymi" olarak değiştirdiğini açıklayan milletvekili, isim değişikliğini "Hz.Muhammed'i örnek almak ve İmam Ali ile iftihar etmek" amacıyla yaptığını ifade etti.
Irak parlamento seçimlerini kazanan Nuaymi'nin ismi, Irak'ın devrik lideri Saddam Hüseyin ile birebir aynı olması nedeniyle sosyal medya platformlarında tartışmalara yol açmıştı.
