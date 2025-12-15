U19 PAF Ligi 16. haftasında konuk ettiği Konyaspor'u 3-0 mağlup eden Fenerbahçe, maçta iki kez kırmızı kart itirazında bulundu.

Fenerbahçe U19 Takımı, U19 PAF Ligi 16. hafta maçında T. Konyaspor’u konuk etti.

3 PUAN 3 GOLLE GELDİ

Fenerbahçe Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanan sarı lacivertliler, puanını 23’e yükseltti.

Sarı lacivertlilere galibiyeti getiren goller 68. dakikada Ata Gür, 82. dakikada Alaettin Ekici ve 90+3. dakikada Adnan Efe Fettahoğlu’ndan geldi.

2 KEZ KIRMIZI KART BEKLEDİ

Sarı lacivertliler, 5 ve 39. dakikalarda Konyasporlu oyuncuların yaptığı faullerin ardından iki kez kırmızı kart beklese de hakem sarı kartı yeterli buldu. Konyasporlu futbolcuların yaptığı faullere sarı kart verilmesi sosyal medyada gündem oldu.

Fenerbahçe, ligin 17. haftasında 20 Aralık Cumartesi günü saat 14.00’te İkas Eyüpspor’a konuk olacak.

