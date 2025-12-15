Canlı: Fenerbahçe'nin konuğu Konyaspor
Ligde çıktığı son iki maçtan beraberlikle ayrılarak zirve yarışında 4 puan kaybeden Fenerbahçe, Süper Lig'in 16. haftasında Konyaspor'u konuk ediyor. Sarı lacivertliler, Trabzonspor'un puan kaybettiği haftada kazanarak tekrardan ikinciliği almayı hedefliyor. Müsabakanın önemli dakikalarını haberimizden takip edebilirsiniz.
Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geliyor.
MAÇTA İLK DEVRE OYNANIYOR
FENERBAHÇE 0-0 KONYASPOR
Fenerbahçe 2 kez kırmızı kart bekledi: Hakemin kararı olay oldu
İLK 11'LER
Fenerbahçe: Ederson, Mert Müldür, Skriniar, Oosterwolde, Brown, Edson Alvarez, Fred, Asensio, Kerem, Talisca, Duran
Konyaspor: Bahadır, Andzouana, Uğurcan, Yasir, Guilherme, Jin-Ho Jo, Bardhi, Melih, Bjorlo, Muleka, Umut
ALVAREZ VE ASENSIO DÖNDÜ
Sarı lacivertlilerde sakatlıklarını atlatan Edson Alvarez ve Marco Asensio, Konyaspor maçında 11'e geri döndü.
OZAN ERGÜN YÖNETİYOR
Chobani Stadı'nda oynanan ve saat 20.00'de başlayan müsabakayı hakem Ozan Ergün yönetiyor.
SON 2 MAÇTA 4 PUANLIK KAYIP
Ligde namağlup tek takım konumunda bulunan sarı-lacivertliler, son 2 maçında evinde Galatasaray ve deplasmanda RAMS Başakşehir ile 1-1 berabere kalarak 4 puan kaybetmişti.
Teknik direktör Domenico Tedesco yönetimindeki Fenerbahçe, haftaya 33 puanla 3. sırada girdi.
FENERBAHÇE'DE DÖRT EKSİK
Fenerbahçe, TÜMOSAN Konyaspor karşısında 4 oyuncusundan yararlanamayacak.
Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Nelson Semedo ve Çağlar Söyüncü'nün yanı sıra milli takımlarında görev alan Youssef En-Nesyri ile Dorgeles Nene, karşılaşmada forma giyemeyecek.
İKİ İSİM KART CEZA SINIRINDA
Fenerbahçe'de 2 oyuncu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor.
Sarı-lacivertlilerde Edson Alvarez ve Archie Brown, TÜMOSAN Konyaspor karşısında kart görmeleri durumunda ikas Eyüpspor deplasmanında cezalı olacak.