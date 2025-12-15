Türkiye’nin milli gururu Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu 40 yıl önce Türk vatandaşı oldu. Komünist baskıdan macera dolu bir kaçış ülkemize gelen ünlü haltercinin İstanbul’a ilk geldiği güne yakından bakalım.

Türkiye’nin yakın tarihine damga vuran olaylardan biri halterde dünya rekorları kıran Naim Süleymanoğlu’nun Türk vatandaşı olmasıdır şüphesiz.

Filmlere konu olan Cep Herkülü’ne vatandaşlık verilmesi ve milletçe sevgi dolu karşılanması hafızalarda hala tazeliğini koruyor.

17 Kasım 2017’de 50 yaşında aramızdan ayrılan ünlü halterci, kısa hayatına pek çok başarı sığdırdı.

O günlerde neler yaşandı hatırlayalım.

Naim Süleymanoğlu

“SÜLEYMAN TÜRK VATANDAŞI OLDU”

Süleymanoğlu’nun Türk vatandaşı oluşu 16 Aralık 1986 tarihli Türkiye gazetesi tarafından şöyle duyuruldu:

“Bulgaristan’daki dine karşı baskıdan kurtuldu… ve şimdi…

Bulgaristan’da Türklerin dinî vecibelerini ve millî törenlerini yapmalarını engelleyen yönetimden kaçan dünya halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu, dünden itibaren resmen Türk vatandaşı oldu.

16 Aralık 1986 tarihli Türkiye gazetesi haberi

SÜLEYMANOĞLU MECLİS’TE

TBMM Başkanı Necmettin Karaduman, Naim Süleymanoğlu’nu kabul etti. Süleymanoğlu, kabulden sonra TBMM’de bütçe çalışmalarını bir müddet takip etti.”

Vatandaşlığı almasıyla birlikte yola koyulmuş ve Cep Herkülü İstanbul’a giriş yapmıştı.

“EN ÇOK ANNEMİ ÖZLEDİM”

İstanbul’da yoğun sevgiyle karşılanan Süleymanoğlu’nun o gün yaşadıklarının detayları ise 17 Aralık 1986 tarihli haberlere şöyle yansıdı:

“İstanbul Valisi’nin verdiği yemekte konuşan Naim, “En çok annemi özledim” dedi.

17 Aralık 1986 tarihli Türkiye gazetesi haberi

“KALBİMİZİ KAZANDIN”

Bulgaristan’daki zulümden kaçarak Türkiye’ye iltica eden ve Türk vatandaşı olan Dünya Halter Şampiyonu Naim Süleymanoğlu, dün İzmit’ten helikopterle İstanbul’a geldi. Helikopterden indikten sonra, binlerce İstanbullunun sevgi gösterisiyle karşılanan Naim, bir anda omuzlar üstüne alındı.

TAKSİM’E HELİKOPTERLE GELDİ

10 günlük yurt gezisine çıkan Naim Süleymanoğlu, İstanbul’da büyük ilgiyle karşılandı. Belediye Başkanı Bedrettin Dalan tarafından Taksim’de helikopterden indikten sonra öpülerek karşılanan Süleymanoğlu, daha sonra Vali Nevzat Ayaz’ı ziyaret etti. Ardından da Kalyon Oteli’nde şerefine verilen yemeğe katıldı.

Cep Herkülü 40 yıl önce böyle hayatımıza girdi

Dün helikopterle İzmit’ten İstanbul’a gelen Süleymanoğlu’nu, İstanbul Valisi Nevzat Ayaz makamında kabul etti ve “Buraya gelerek bütün Türklerin kalbini kazandın” dedi. Vali, Naim’e bir renkli televizyon hediye etti. Daha sonra vali tarafından Naim şerefine Kalyon Oteli’nde bir yemek verildi. Yemekte konuşan Naim, “En çok annemi özledim” dedi. Belediye Başkanı tarafından da kabul edilen Naim, İstanbul’un manevi hemşehrisi oldu.

VALİ YEMEK VERDİ

İstanbul Valisi Nevzat Ayaz, dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu’na yemek verdi. Kalyon Oteli’ndeki yemeğe, Vali Yardımcısı İhsan Yalçın, Emniyet Müdürü Ünal Erkan, Türkiye Millî Olimpiyat Komitesi Başkanı Turgut Atakol ile Türkiye Spor Yazarları Derneği Başkanı Togay Bayatlı da katıldılar.

“EN ÇOK ANNEMİ ÖZLEDİM”

Yemekte çeşitli soruları cevaplandıran Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan’da bırakmak zorunda kaldığı annesini çok özlediğini söyledi. Süleymanoğlu, Bulgaristan’dayken yalnız Fenerbahçe ve Ankaragücü kulüplerini tanıdığını kaydetti. Halterde 28–30 yaşına kadar rekor kırılabileceğini bildiren Naim Süleymanoğlu, lise mezunu olduğunu ve Spor Akademisi’nde öğrenim görmek istediğini belirtti. Türkçe ve Bulgarca’nın yanı sıra Rusça bildiğini ve bu konuda bir yıl eğitim gördüğünü, Bulgaristan’da 300 leva aylık aldığını açıklayan Süleymanoğlu, küçük kardeşinin de halterci olduğunu sözlerine ekledi.

NAİM’E BÜYÜK TÖREN

Bu arada Türkiye’ye iltica eden ve Türk vatandaşı olan Dünya Halter Şampiyonu Naim Süleymanoğlu, yarın Bursa’daki akrabalarını ziyaret edecek. Balkan Göçmenleri Kültür ve Dayanışma Derneği (Bal-Göç) Genel Başkanı Mümin Gençoğlu, Bursa’daki akrabalarını ziyaret edecek Naim Süleymanoğlu için büyük bir karşılama töreni yapılacağını söyledi. Süleymanoğlu için, “Gereken her şeyi yapmaya hazırız” diyen Bal-Göç Genel Başkanı Gençoğlu şunları söyledi:

“Naim’e Bursa’da oturma izni verilirse, bu şampiyon sporcumuzu seve seve bağrımıza basarız. Kendisine her türlü maddî ve manevî desteği sağlarız.”

