Naim Süleymanoğlu neden öldü, kaç rekor kırdı? Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu’nun hayatı ve kariyeri

Naim Süleymanoğlu, halter sporunun dünya çapındaki en parlak yıldızlarından biri olarak spor tarihine adını altın harflerle yazdırdı. Cep Herkülü lakaplı Naim Süleymanoğlu’nun hayatı ise merak konusu oldu. Naim Süleymanoğlu neden öldü, kaç rekor kırdı, ne zaman öldü, aslen nereli gibi sorular gündemde yer buldu.

Dünya halter tarihinin en büyük isimlerinden Naim Süleymanoğlu kariyerinde kırdığı rekorlar ve kazandığı madalyalarla sporun unutulmazları arasına girdi. Peki, Cep Herkülü Naim Süleymanoğlu neden öldü, kaç rekor kırdı, ne zaman öldü, aslen nereli?

NAİM SÜLEYMANOĞLU NEDEN ÖLDÜ?

Naim Süleymanoğlu 18 Kasım 2017’de tedavi gördüğü hastanede karaciğer yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Uzun süredir karaciğer yetmezliğiylemücadele eden efsane halterci ne yazık ki 50 yaşında vefat etti.

NAİM SÜLEYMANOĞLU REKORLARI

Naim Süleymanoğlu kariyeri boyunca tam 46 dünya rekoru kırdı. 1988 Seul Olimpiyatları’nda 9 olimpiyat ve 5 dünya rekoru kırarak büyük bir başarıya imza attı.

NAİM SÜLEYMANOĞLU KAÇ MADALYASI VAR?

Üç kez olimpiyat şampiyonu olan Naim Süleymanoğlu 1988, 1992 ve 1996 yıllarında üst üste altın madalyalar kazandı. Ayrıca yedi kez dünya, birçok kez Avrupa şampiyonluğu elde etti ve toplamda onlarca madalyaya sahip oldu.

Naim Süleymanoğlu'nun Madalyaları

Yaz Olimpiyatları

Altın: 1988 Seul (60 kg)

Altın: 1992 Barselona (60 kg)

Altın: 1996 Atlanta (64 kg)

Dünya Şampiyonası

Altın: 1989 Atina (60 kg)

Altın: 1991 Donaueschingen (60 kg)

Altın: 1993 Melbourne (64 kg)

Altın: 1994 İstanbul (64 kg)

Altın: 1995 Guangzhou (64 kg)

Altın: 1985 Södertälje (60 kg)

Altın: 1986 Sofya (60 kg)

Gümüş: 1983 Moskova (56 kg)

Avrupa Şampiyonası

Altın: 1988 Cardiff (60 kg)

Altın: 1989 Atina (60 kg)

Altın: 1994 Sokolov (64 kg)

Altın: 1995 Varşova (64 kg)

Gümüş: 1992 Szekszárd (60 kg)

Bronz: 2000 Sofya (62 kg)

Altın: 1984 Vitoria (56 kg)

Altın: 1985 Katowice (60 kg)

Altın: 1986 Karl-Marx-Stadt (60 kg)

Gümüş: 1983 Moskova (56 kg)

Akdeniz Oyunları

Altın: 1991 Atina (60 kg) (K - koparma)

Altın: 1991 Atina (60 kg) (S - silkme)

Altın: 1991 Atina (60 kg) (T - toplam)

Dostluk Oyunları

Altın: 1984 Varna (56 kg)

Dünya Kupası Final

Altın: 1984 Saraybosna (56 kg)

Altın: 1985 Monte Carlo (60 kg)

Dünya Kupası

Altın: 1984 Saraybosna (56 kg)

Altın: 1985 Monte Carlo (60 kg)

Altın: 1986 Melbourne (60 kg)

Dünya Gençler Şampiyonası

Altın: 1982 Sao Paulo (52 kg)

NAİM SÜLEYMANOĞLU ASLEN NERELİ?

Naim Süleymanoğlu, Bulgaristan’ın Kırcaali bölgesindeki Ahatlı köyünde doğdu. Aslen Türk olan Süleymanoğlu, çocukluğunda Bulgaristan’da Türklerin yaşadığı baskılar nedeniyle Türkiye’ye iltica etti.

NAİM SÜLEYMANOĞLU'NUN HAYATI

Naim Süleymanoğlu haltere 9 yaşında başladı ve çok genç yaşta dünya çapında büyük başarılar elde etti. 15 yaşında gençler dünya şampiyonu olarak halter tarihine adını yazdırdı.

“Cep Herkülü” lakabıyla tanınan Süleymanoğlu, 1980’li yıllarda Türkiye’ye gelerek ülkesine büyük başarılar kazandırdı.

Üç kez olimpiyat altın madalyası kazanarak Türkiye’nin en başarılı sporcularından biri oldu. Sporculuk kariyerinin ardından da Uluslararası Halter Federasyonu’nda önemli görevler üstlendi. 2017 yılında hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu, Türkiye spor tarihinin efsane isimlerinden biri olarak hafızalara kazındı.