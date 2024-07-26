Türkiye'de olimpiyatlarda en çok altın madalyayı Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu kazandı
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2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz tarihinde başlayacak ve 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Vatandaşlar olimpiyatlarda madalya kazanan Türk sporcuların hangilerini olduğunu merak ediyor. En çok madalyayı olimpiyatlarda halter alanında Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu kazandı.
Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları, 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.
26 Temmuz tarihinde başlayacak olan oyunlar, 11 Ağustos tarihinde ise sona erecek.
Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyatları'nda atletizm, atıcılık, bisiklet, boks, güreş, badminton, judo, kürek, masa tenisi, halter, cimnastik, okçuluk ve voleybol olmak üzere 18 branşta 102 sporcu temsil edecek.
Vatandaşlar tarafından Olimpiyat Oyunları'nın tarihi boyunca madalya kazanan Türk sporcular merak ediliyor.
OLİMPİYATLARDA EN ÇOK MADALYA KAZANAN TÜRK SPORCULAR
Olimpiyatlarda en çok madalya kazanan sporcular Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Rıza Kayaalp ve Hamit Kaplan oldu.
Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu halter alanında 3'er altın madalya kazandı.
Rıza Kayaalp ve Hamit Kaplan ise güreş alanında madalyaların sahibi oldu.
Hamit Kaplan: 1 altın - 1 gümüş - 1 bronz
Rıza Kayaalp: 1 gümüş - 2 bronz
OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANAN TÜRK SPORCULAR KİMLER?
|Olimpiyat
|Kazanan
|Madalya
|Spor
|Dalı
|1936 Berlin
|Erkan, YaşarYaşar Erkan
|1 Altın
Güreş
Grekoromen 61 kg
|1936 Berlin
|Kireççi, AhmetAhmet Kireççi
|3 Bronz
Güreş
Serbest 79 kg
|1948 Londra
|Akar, NasuhNasuh Akar
|1 Altın
Güreş
Serbest 52 - 57 kg
|1948 Londra
|Bilge, GazanferGazanfer Bilge
|1 Altın
Güreş
Serbest 57 - 62 kg
|1948 Londra
|Atik, CelalCelal Atik
|1 Altın
Güreş
Serbest 63 - 67 kg
|1948 Londra
|Doğu, YaşarYaşar Doğu
|1 Altın
Güreş
Serbest 67 - 73 kg
|1948 Londra
|Kireççi, AhmetAhmet Kireççi
|1 Altın
Güreş
Grekoromen + 87 kg
|1948 Londra
|Oktav, MehmetMehmet Oktav
|1 Altın
Güreş
Grekoromen 57 - 62 kg
|1948 Londra
|Balamir, HalitHalit Balamir
|2 Gümüş
Güreş
Serbest - 52 kg
|1948 Londra
|Candemir, AdilAdil Candemir
|2 Gümüş
Güreş
Serbest 73 - 79 kg
|1948 Londra
|Olcay, KenanKenan Olcay
|2 Gümüş
Güreş
Grekoromen - 52 kg
|1948 Londra
|Tayfur, MuhlisMuhlis Tayfur
|2 Gümüş
Güreş
Grekoromen 73 - 79 kg
|1948 Londra
|Kaya, HalilHalil Kaya
|3 Bronz
Güreş
Grekoromen 52 - 57 kg
|1948 Londra
|Sarıalp, RuhiRuhi Sarıalp
|3 Bronz
Atletizm
Üç adım atlama
|1952 Helsinki
|Hasan Gemici
|1 Altın
Güreş
Serbest - 52 kg
|1952 Helsinki
|Şit, BayramBayram Şit
|1 Altın
Güreş
Serbest 57 - 62 kg
|1952 Helsinki
|Atan, AdilAdil Atan
|3 Bronz
Güreş
Serbest 79 - 87 kg
|1956 Melbourne
|Bayrak, MithatMithat Bayrak
|1 Altın
Güreş
Grekoromen 67 - 73 kg
|1956 Melbourne
|Dağıstanlı, MustafaMustafa Dağıstanlı
|1 Altın
Güreş
Serbest 52 - 57 kg
|1956 Melbourne
|Kaplan, HamitHamit Kaplan
|1 Altın
Güreş
Serbest + 87 kg
|1956 Melbourne
|Doğan, RızaRıza Doğan
|2 Gümüş
Güreş
Grekoromen 62 - 67 kg
|1956 Melbourne
|Zengin, İbrahimİbrahim Zengin
|2 Gümüş
Güreş
Serbest 67 - 73 kg
|1956 Melbourne
|Eğribaş, Dursun AliDursun Ali Eğribaş
|3 Bronz
Güreş
Grekoromen - 52 kg
|1956 Melbourne
|Akbaş, HüseyinHüseyin Akbaş
|3 Bronz
Güreş
Serbest - 52 kg
|1960 Roma
|Sille, MüzahirMüzahir Sille
|1 Altın
Güreş
Grekoromen 57 - 62 kg
|1960 Roma
|Bayrak, MithatMithat Bayrak
|1 Altın
Güreş
Grekoromen 67 - 73 kg
|1960 Roma
|Kış, TevfikTevfik Kış
|1 Altın
Güreş
Grekoromen 79 - 87 kg
|1960 Roma
|Bilek, AhmetAhmet Bilek
|1 Altın
Güreş
Serbest - 52 kg
|1960 Roma
|Dağıstanlı, MustafaMustafa Dağıstanlı
|1 Altın
Güreş
Serbest 57 - 62 kg
|1960 Roma
|Hasan Güngör
|1 Altın
Güreş
Serbest 73 - 79 kg
|1960 Roma
|Atlı, İsmetİsmet Atlı
|1 Altın
Güreş
Serbest 79 - 87 kg
|1960 Roma
|Ogan, İsmailİsmail Ogan
|2 Gümüş
Güreş
Serbest 67 - 73 kg
|1960 Roma
|Kaplan, HamitHamit Kaplan
|2 Gümüş
Güreş
Serbest + 87 kg
|1964 Tokyo
|Ayvaz, KazımKazım Ayvaz
|1 Altın
Güreş
Grekoromen 63 - 70 kg
|1964 Tokyo
|Ogan, İsmailİsmail Ogan
|1 Altın
Güreş
Serbest 70 - 78 kg
|1964 Tokyo
|Akbaş, HüseyinHüseyin Akbaş
|2 Gümüş
Güreş
Serbest 52 - 57 kg
|1964 Tokyo
|Hasan Güngör
|2 Gümüş
Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan - HaberlerTürkiye Gazetesi'ni 'da Takip Edin!
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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