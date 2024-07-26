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Türkiye'de olimpiyatlarda en çok altın madalyayı Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu kazandı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Türkiye&#039;de olimpiyatlarda en çok altın madalyayı Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu kazandı

Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz tarihinde başlayacak ve 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Vatandaşlar olimpiyatlarda madalya kazanan Türk sporcuların hangilerini olduğunu merak ediyor. En çok madalyayı olimpiyatlarda halter alanında Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu kazandı.

Dünyanın en büyük spor organizasyonu olan Olimpiyat Oyunları, 2024 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek.

26 Temmuz tarihinde başlayacak olan oyunlar, 11 Ağustos tarihinde ise sona erecek.

Türkiye'yi 2024 Paris Olimpiyatları'nda atletizm, atıcılık, bisiklet, boks, güreş, badminton, judo, kürek, masa tenisi, halter, cimnastik, okçuluk ve voleybol olmak üzere 18 branşta 102 sporcu temsil edecek.

Vatandaşlar tarafından Olimpiyat Oyunları'nın tarihi boyunca madalya kazanan Türk sporcular merak ediliyor.

Türkiye'de olimpiyatlarda en çok altın madalyayı Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu kazandı - 1. Resim

OLİMPİYATLARDA EN ÇOK MADALYA KAZANAN TÜRK SPORCULAR

Olimpiyatlarda en çok madalya kazanan sporcular Naim Süleymanoğlu, Halil Mutlu, Rıza Kayaalp ve Hamit Kaplan oldu.

Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu halter alanında 3'er altın madalya kazandı.

Rıza Kayaalp ve Hamit Kaplan ise güreş alanında madalyaların sahibi oldu. 

Hamit Kaplan: 1 altın - 1 gümüş - 1 bronz

Rıza Kayaalp: 1 gümüş - 2 bronz

Türkiye'de olimpiyatlarda en çok altın madalyayı Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu kazandı - 2. Resim

OLİMPİYATLARDA MADALYA KAZANAN TÜRK SPORCULAR KİMLER?

OlimpiyatKazananMadalyaSporDalı
1936 BerlinErkan, YaşarYaşar Erkan11 Altın
Güreş
Grekoromen 61 kg
1936 BerlinKireççi, AhmetAhmet Kireççi33 Bronz
Güreş
Serbest 79 kg
1948 LondraAkar, NasuhNasuh Akar11 Altın
Güreş
Serbest 52 - 57 kg
1948 LondraBilge, GazanferGazanfer Bilge11 Altın
Güreş
Serbest 57 - 62 kg
1948 LondraAtik, CelalCelal Atik11 Altın
Güreş
Serbest 63 - 67 kg
1948 LondraDoğu, YaşarYaşar Doğu11 Altın
Güreş
Serbest 67 - 73 kg
1948 LondraKireççi, AhmetAhmet Kireççi11 Altın
Güreş
Grekoromen + 87 kg
1948 LondraOktav, MehmetMehmet Oktav11 Altın
Güreş
Grekoromen 57 - 62 kg
1948 LondraBalamir, HalitHalit Balamir22 Gümüş
Güreş
Serbest - 52 kg
1948 LondraCandemir, AdilAdil Candemir22 Gümüş
Güreş
Serbest 73 - 79 kg
1948 LondraOlcay, KenanKenan Olcay22 Gümüş
Güreş
Grekoromen - 52 kg
1948 LondraTayfur, MuhlisMuhlis Tayfur22 Gümüş
Güreş
Grekoromen 73 - 79 kg
1948 LondraKaya, HalilHalil Kaya33 Bronz
Güreş
Grekoromen 52 - 57 kg
1948 LondraSarıalp, RuhiRuhi Sarıalp33 Bronz
Atletizm
Üç adım atlama
1952 HelsinkiHasan Gemici11 Altın
Güreş
Serbest - 52 kg
1952 HelsinkiŞit, BayramBayram Şit11 Altın
Güreş
Serbest 57 - 62 kg
1952 HelsinkiAtan, AdilAdil Atan33 Bronz
Güreş
Serbest 79 - 87 kg
1956 MelbourneBayrak, MithatMithat Bayrak11 Altın
Güreş
Grekoromen 67 - 73 kg
1956 MelbourneDağıstanlı, MustafaMustafa Dağıstanlı11 Altın
Güreş
Serbest 52 - 57 kg
1956 MelbourneKaplan, HamitHamit Kaplan11 Altın
Güreş
Serbest + 87 kg
1956 MelbourneDoğan, RızaRıza Doğan22 Gümüş
Güreş
Grekoromen 62 - 67 kg
1956 MelbourneZengin, İbrahimİbrahim Zengin22 Gümüş
Güreş
Serbest 67 - 73 kg
1956 MelbourneEğribaş, Dursun AliDursun Ali Eğribaş33 Bronz
Güreş
Grekoromen - 52 kg
1956 MelbourneAkbaş, HüseyinHüseyin Akbaş33 Bronz
Güreş
Serbest - 52 kg
1960 RomaSille, MüzahirMüzahir Sille11 Altın
Güreş
Grekoromen 57 - 62 kg
1960 RomaBayrak, MithatMithat Bayrak11 Altın
Güreş
Grekoromen 67 - 73 kg
1960 RomaKış, TevfikTevfik Kış11 Altın
Güreş
Grekoromen 79 - 87 kg
1960 RomaBilek, AhmetAhmet Bilek11 Altın
Güreş
Serbest - 52 kg
1960 RomaDağıstanlı, MustafaMustafa Dağıstanlı11 Altın
Güreş
Serbest 57 - 62 kg
1960 RomaHasan Güngör11 Altın
Güreş
Serbest 73 - 79 kg
1960 RomaAtlı, İsmetİsmet Atlı11 Altın
Güreş
Serbest 79 - 87 kg
1960 RomaOgan, İsmailİsmail Ogan22 Gümüş
Güreş
Serbest 67 - 73 kg
1960 RomaKaplan, HamitHamit Kaplan22 Gümüş
Güreş
Serbest + 87 kg
1964 TokyoAyvaz, KazımKazım Ayvaz11 Altın
Güreş
Grekoromen 63 - 70 kg
1964 TokyoOgan, İsmailİsmail Ogan11 Altın
Güreş
Serbest 70 - 78 kg
1964 TokyoAkbaş, HüseyinHüseyin Akbaş22 Gümüş
Güreş
Serbest 52 - 57 kg
1964 TokyoHasan Güngör22 Gümüş
Düzenleyen:  - Haberler
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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