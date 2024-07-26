Türkiye'de olimpiyatlarda en çok altın madalyayı Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu kazandı

Düzenleyen: Hüseyin Bahcivan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 26 Temmuz 2024 14:58 - Güncelleme: 26 Temmuz 2024 15:45 - Güncelleme:

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2024 Paris Olimpiyatları 26 Temmuz tarihinde başlayacak ve 11 Ağustos tarihinde sona erecek. Vatandaşlar olimpiyatlarda madalya kazanan Türk sporcuların hangilerini olduğunu merak ediyor. En çok madalyayı olimpiyatlarda halter alanında Naim Süleymanoğlu ve Halil Mutlu kazandı.