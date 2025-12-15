Fenerbahçe'nin Süper Lig'de Konyaspor'u 4-0 mağlup ettiği karşılaşmada iki gol atan Anderson Talisca, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"İYİ PERFORMANS GÖSTERİYORUM"

Son dönemdeki artan performansı hakkında konuşan Talisca, "Son dönemde iyi performans gösteriyorum, bu nedenle mutluyum. Takımın performansı iyi olunca da bireysel performanslar da artıyor. Çok mutluyum." dedi.

"ŞAMPİYONLUK İÇİN BUNU YAPMALIYIZ"

Şampiyonluk için hücum ve savunmayı iyi şekilde yapmaları gerektiğini söyleyen Talisca, "Çok gol atan bir takımımız var. Sürekli rakip kaleyi arıyoruz, şut çekme fırsatları arıyoruz. Çok gol atmamız lazım ve savunmayı iyi yapmamız lazım bu ligde şampiyonluk için." diye konuştu.

