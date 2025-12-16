Bondi Beach terör saldırısı bir başka saldırının yıl dönümüne tesadüf ediyor. Bundan tam 45 yıl önce Avustralya Sidney'de Türklere yönelik bir saldırı gerçekleşti. Türkiye'nin Avustralya Başkonsolosu Şarık Arıyak ve Güvenlik Ataşesi Engin Sever'in öldürüldüğü eylem dünya gündemindeydi.

Avustralya Sidney'de yaşanan terör saldırısı dünya gündemine oturdu. Yahudilerin Hanuka kutlamasına bir baba ve oğul tarafından düzenlenen saldırıya Suriyeli bir Müslümanın kahramanca müdahale etmesi de ayrı bir gündem oldu.

Bondi Beach terör saldırısı olarak kayıtlara geçen olay bir başka terör saldırısının yıl dönümüne tesadüf ediyor.

Aralık 1980 yılında Türk diplomatlara yönelik bu saldırı dünya basınında gündem olmuştu.

Saldırıda Türkiye'nin Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve koruma polisi olan Güvenlik Ataşesi Enver Sever hayatını kaybetmişti. Peki 45 yıl önce tam olarak neler yaşandı?

The Sydney Mornin Herald gazetesi

Sidney saldırısı 18 Aralık 1980 tarihinde Türkiye gazetesi tarafından şöyle anlatılıyor:

"AVUSTRALYA’DA İKİ GÖREVLİMİZ ŞEHİT EDİLDİ"

Cinayetleri, Sovyet–Yunan gizli servisleri tertipliyor, Ermeniler üstleniyor.

Sidney Başkonsolosumuz ile koruma polisinin şehit edilmesi tepkiyle karşılandı.

Görevine gitmek üzere evinden çıkan konsolosumuzu ve koruma polisini şehit edenler, gazetelere telefon ederek kendilerini “Ermeni Adalet Komandoları” olarak tanıttılar. Olay, Türkiye ve Avustralya’da üzüntü ve nefretle karşılandı.

Avustralya’nın başkonsolosu Şarık Arıyak ve koruma polisi, “Ermeni Adalet Komandoları” tarafından şehit edilmişlerdir. Avustralya’nın Dover yolunda arabası ile giderken, motosiklete binmiş iki kişinin makineli tüfekle açtığı ateş sonucu hayatını kaybeden Başkonsolos Şarık Arıyak’ın iki yıl önce göreve başladığı, evli ve iki çocuk babası olduğu açıklandı.

Şarık Arıyak ve koruma polisi Engin Sever’in, “Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları” tarafından öldürülmesi Avustralya’da geniş akisler uyandırmıştır. Olaydan 40 dakika sonra Associated Press ajansına telefon eden yabancı aksanlı bir kadın şunları söylemiştir:

“Çok önemli bir mesajım var. Lütfen konuşmamı kesmeyin. Ermeni Soykırımı Adalet Komandoları adına telefon ediyorum. Şu anda Türkiye’nin Avustralya Başkonsolosu öldürülmüş bulunuyor. Bu olay, 1978 yılından bu yana komandolarımız tarafından Türklere karşı Viyana, Roma, Madrid, Paris ve Vatikan’da başlatılan hareketin devamıdır. Bu öldürmelerin sebebi, 1915 yılında Türklere vatandaşlarımıza yaptıkları haksızlıklardır. Ermeni gizli ordusu diye bilinen örgütle hiçbir ilişkimiz yoktur. Saldırılarımız Türk diplomatlarını ve kuruluşlarını hedef almaktadır. Cinayet ve saldırılara devam edeceğiz. Tekrar ediyorum, biz Ermeni Soykırımı Adalet Komandolarıyız.”

18 Aralık 1980

Güvenlik görevlileri, iki saldırgandan birinin beyaz bir yağmurluk ve başlık giydiğini, diğerinin ise siyahlar içinde olduğunun tespit edildiğini söylemişlerdir. Başkonsolosumuz ile birlikte şehit edilen koruma polisi Engin Sever’in olay sırasında arabayı kullanmakta olduğu da açıklanmıştır.

Yetkililer, Türk diplomatlarına karşı yapılan cinayetlerin Sovyet–Yunan gizli servisleri tarafından tertip edilerek Ermeni teşkilâtlarınca planlı biçimde gerçekleştirildiğini belirtmişlerdir.

19 Aralık 1980

ERMENİ CEMAATİ OLAYI LANETLEDİ

19 Aralık günü de manşetlerde Ermeni cemaatinin açıklaması şu şekilde yer alıyordu:

Türkiye Ermeni Katolik Cemaati Lideri Çolakyan, “Hiçbir gayeye hizmet etmeyen bu gibi şuursuzca ve hunharca cinayetleri şiddetle kınıyoruz” dedi.

Türkiye’nin Avustralya’daki Sidney Başkonsolosu Şarık Arıyak ve koruma polisi Engin Sever’in şehit edilmesi ile ilgili tepkiler devam etmektedir. Türkiye Ermeni Katolik Cemaati ruhani lideri Başpiskopos Ohannes Çolakyan, çeşitli ülkelerdeki Ermeni soydaşlarından Türk diplomatlarına yöneltilen utanç verici olaylara karışmamalarını ve herhangi bir teşkilâtın oyununa gelmemelerini istedi.

2020 YILINDA YENİDEN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Avustralya polisi ve güvenlik güçleri, Ermeni terör örgütü JCAG mensuplarının üstlendiği Türk diplomatların davasını yeniden açtı

Cinayetlerin faillerini bulmak için Sidney Limanı’nda dalgıçlar tarafından arama yapılmış ve soruşturmada bazı önemli parçalar araştırıldı.

Failleri bulmaya yardımcı olabilecek bilgiler için 1 milyon dolar ödül de konuldu.

