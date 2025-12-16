ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), "Palisade SUV" modelindeki emniyet kemeri arızası nedeniyle Hyundai'e soruşturma açtı. Otomotiv devinin 568 bin 580 adet aracını arızayı gidermek için geri çağırdığı gerekçesiyle soruşturma kapatıldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), sene başında Hyundai'ye karşı inceleme başlatmıştı. İnceleme, Hyundai Palisade SUV modelindeki emniyet kemeri arızası nedeniyle açılmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER EKONOMİ Bakan Işıkhan'dan asgari ücret zammı açıklaması

ARAÇLAR GERİ ÇAĞRILDI, SORUŞTURMA KAPATILDI

Söz konusu modelde emniyet kemerinin istenmeden açılabildiği belirtilmişti. Hyundai sorunu gidermek için 568 bin 580 adet aracını geri çağırdı. Bu hamle sonrası soruşturma kapatıldı.

Bu modelde emniyet kemerleri arızalı! Hyundai 568 bin aracını geri çağırdı

ARIZA EN KISA SÜREDE GİDERİLECEK

NHTSA'dan yapılan açıklamada geri çağırmanın gerçekleşmesi nedeniyle yeni bir adım atılmasına gerek kalmadığı belirtildi. Hyundai ise daha önce yaptığı açıklamada arızanın en kısa sürede giderileceği belirtilmişti.

Haberle İlgili Daha Fazlası